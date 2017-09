Você acertaria esta questão de concurso público sobre vírgula?

Praticar é um ótimo caminho para se compreender o uso dos sinais de pontuação. Antes de uma questão de concurso, lembremo-nos de que na relação entre sujeito-verbo-complemento não deverá haver o uso de vírgula isolada.

Como exemplo, vejamos os períodos abaixo:

“O presidente Temer, foi o primeiro a discursar na ONU.”

(vírgula inadequada separando sujeito do verbo)

“O presidente Temer foi, o primeiro a discursar na ONU. “

(vírgula inadequada separando verbo da sua ideia complementar)

Vamos à prática! Assinale o período que está pontuado corretamente.

a) Solicitamos aos candidatos que respondam às perguntas a seguir, importantes para efeito de pesquisas relativas aos vestibulares.

b) Solicitamos aos candidatos, que respondam, às perguntas a seguir importantes para efeito de pesquisas relativas aos vestibulares.

c) Solicitamos aos candidatos, que respondam às perguntas, a seguir importantes para efeito de pesquisas relativas aos vestibulares.

d) Solicitamos, aos candidatos que respondam às perguntas a seguir importantes para efeito de pesquisas relativas aos vestibulares.

e) Solicitamos aos candidatos, que respondam às perguntas, a seguir, importantes para efeito de pesquisas relativas aos vestibulares.

A única letra correta acima é a letra A, justamente para separar a ideia explicativa no adjetivo. Em outras palavras, podemos assim analisar: os complementos do verbo “solicitar” são dois: “aos candidatos” e “que respondam às perguntas a seguir”. Dessa forma, entre verbo e esses complementos não faz sentido haver separação alguma.

Na letra B, percebe-se um grave desvio gramatical: além de entre o verbo “respondam” e o complemento “às perguntas” haver separação inadequada, não há coerência no isolamento de “que respondam”.

Notemos, também, que as letras C e D apresentam o mesmo desvio gramatical, com a indevida separação de verbo e complemento. Não podemos nos esquecer de que “que respondam às perguntas” funciona como complemento da forma verbal “solicitamos”.

À letra E há uma observação importante: a expressão “a seguir”, pode ser isolada por dois sinais de pontuação. O erro está realmente no sinal após “candidatos”. Lembremo-nos de que duas vírgulas, dois travessões ou dois parênteses são uma excelente opção ao destaque de expressões com teor locativo, espacial, adverbial, adjetivo, explicativo.

Um abraço, até a próxima

Diogo Arrais

@diogoarrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR – portalcpjur.com.br

Autor Gramatical pela Editora Saraiva