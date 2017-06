Vale, Oi e mais 41 empresas recrutam para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Grupo Fleury – trainee

Para se candidatar às vagas, é preciso ter graduação concluída no período entre dezembro de 2012 e dezembro de 2016. O curso de graduação precisa ter duração mínima de 4 anos e são aceitas formações em diversas áreas de humanas, exatas ou biológicas. É preciso ter inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade para mudanças.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de junho pelo site da Cia de Talentos

Pirelli – estágio

São 50 vagas espalhadas pelas unidades da empresa em Campinas (SP), Feira de Santana (BA) e pelos escritórios de São Paulo (SP) e Santo André (SP). Podem participar estudantes de ensino técnico e superior nas áreas de administração; ciências contábeis; direito; engenharias; mecânico, química, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais; secretariado, segurança do trabalho e sistemas de informação.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de junho pelo site da Pirelli

Vale Fertilizantes – estágio

Ao todo, serão oferecidas 74 vagas para estudantes do ensino superior e técnico nas unidades de São Paulo, Cajati e Cubatão (SP), Araxá, Tapira, Uberaba (MG), Catalão (GO) e Rosário do Catete (SE). Para o escritório de São Paulo, podem se inscrever no programa alunos que estejam cursando graduação na área de administração de empresas ou engenharia de produção. Os jovens devem ter formação prevista entre julho de 2018 e julho de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de junho pelo site da Vale Fertilizantes, na seção “Carreiras”

JBS – trainee

A empresa tem vagas para trainee industrial em Andradina (SP), Campo Verde (MT) e Lins (SP) para estudantes de engenharia, a maioria nas áreas de química, mecânica, produção e de alimentos. Aprovados terão a oportunidade de vivenciar uma rotina de fábrica e atuar nos diversos negócios da companhia.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de junho pelo site da JBS ou no portal VAGAS

Ingredion – estágio

Há vagas para estudantes com previsão de conclusão de curso para o período entre julho de 2018 e julho de 2019 com inglês avançado e bons conhecimentos do pacote Office. Os cursos procurados não foram informados.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Cia de Talentos

Sanofi – estágio

São 80 vagas para estudantes universitários de diversas áreas, entre elas: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas. As oportunidades são para as unidades da Sanofi no estado de São Paulo, sendo 40 vagas para a sede, localizada na capital paulista, 20 para Campinas e 20 para Suzano. Os candidatos devem ter inglês a partir do nível intermediário e previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2018 e julho de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Cia de Estágio

Vale – estágio

São mais de 200 vagas para estudantes de ensino técnico e superior nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Podem se candidatar universitários com formatura prevista entre junho de 2018 e junho de 2020 vários cursos, entre eles engenharia, administração de empresas, economia, ciências contábeis e ciências da computação.

Para estudantes de nível técnico a formatura deve estar prevista para até junho de 2019. Formados na parte teórica podem se candidatar, desde que não tenham cumprido a carga horária de estágio obrigatório e ainda estejam matriculados na instituição de ensino. São mais de 20 cursos aceitos, como mecânica, eletrotécnica, eletromecânica, mineração e segurança do trabalho.

Salário: bolsa-auxílio mensal de até 1.118 reais (os valores variam dependendo do curso, técnico ou superior, e da carga horária), assistência médica e seguro de vida. Nas unidades onde a empresa não oferece transporte e restaurante, os estagiários também receberão vale-transporte e vale-refeição.

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vale

Banco Pine – estágio

Para se candidatar às vagas, é preciso ter formação prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019 e cursar no período noturno. Os cursos mirados são engenharia da computação, análise de sistemas, engenharia, administração de empresas, ciências contábeis, economia e direito. As oportunidades são para o bairro de Pinheiros, em São Paulo, nas áreas de tecnologia, formalização, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), contabilidade e controladoria.

Salário: 2.134 reais

Inscrições: até 10 de junho pelo site da Page Talent

Get Ninjas – estágio

Há oportunidades para as áreas de business intelligence e desenvolvimento para Android. É preciso estudar no período noturno e se formar a partir de dezembro de 2017. Inglês avançado é obrigatório. Os cursos mirados são engenharias, sistemas de informação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de sistemas, análise de sistemas, tecnologia da informação.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de junho pelo site da Page Talent

White Martins- estágio

As vagas são para as unidades do Rio de Janeiro, Campinas (SP), Osasco (SP), Belo Horizonte (MG), Sapucaia do Sul (RS), Araucária (PR), Belém (PA), Recife (PE) e Salvador (BA). Podem participar estudantes de administração, engenharia mecânica, química, produção, direito, economia e contábeis com previsão de formatura entre julho e dezembro de 2019, inglês intermediário, conhecimentos de informática e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana.

Salário: não informado. Benefícios: assistência médica e odontológica, auxílio transporte, seguro de vida e de acidentes pessoais e ticket refeição.

Inscrições: até 10 de junho pelo site da White Martins

BASF – estágio

A empresa tem vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi, ABC). Há oportunidades para estudantes de direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias e outras.

Salário: de 1.521 reais a 2.226 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Henkel – estágio

São 20 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo (SP), Jundiaí (SP) e Diadema (SP).

Salário: 1.577 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Aché – estágio e trainee

Em seu programa de estágio oferece 21 vagas para as mais diversas áreas e cursos e para trainee são 14 vagas, sendo 12 para Guarulhos (SP) e 2 para Zona Sul de São Paulo (SP). Candidatos a trainee devem ter inglês no nível mínimo intermediário, mas áreas estratégicas exigem inglês avançado ou fluente e experiência no ambiente corporativo.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de junho. Para estágio é por meio do Cia de Estágios e para trainee pelo site da Aché

The Linde Group – estágio

São vagas para diversas áreas e cursos e os selecionados vão trabalhar em Alphaville (SP), Cubatão (SP) e Jundiaí (SP).

Salário: não informado.

Inscrições: até 11 de junho pelo site da Companhia de Estágios

VF Corporation – estágio

A dona de marcas como Vans, Kipling, Timberland, The North Face entre outras tem vaga para área de marketing em São Paulo (SP).

Salário: 1500 reais e benefícios.

Inscrições: até 11 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Goodyear – estágio

O programa é voltado para estudantes de administração, TI, contábeis, direito, economia, engenharias ambiental, automação, de produção, elétrica, mecânica, mecatrônica, química, marketing, matemática, psicologia, publicidade e propaganda, psicologia, relações públicas e secretariado. A conclusão da graduação deve estar prevista para o período entre dezembro de 2018 e jun/2019. As oportunidades são para Americana (SP) ou Santa Bárbara d’Oeste (SP) e São Paulo (SP).

Salário: 1.360 reais a 1.700 reais, de acordo com o ano de formação.

Inscrições: até 11 de junho Site da Companhia de Estágios

PepsiCo – estágio

São 18 vagas abertas para o segundo ciclo do Programa de Estágio PepsiCo 2017. A empresa quer estagiários para as áreas de operações, vendas, finanças, jurídico, RH, pesquisa & desenvolvimento (R&D) e tecnologia da informação. As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP), Itu (SP), Sorocaba (SP), Feira de Santana (BA), Três Lagoas (MS) e Itaporanga D’Ajuda (SE). Podem participar da seleção estudantes de ciências contábeis, economia, administração, direito, estatística, matemática, análise de sistemas, engenharia, agronomia, contabilidade e farmácia.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de junho pelo site Eureca

Demarest – trainee/estágio

O programa é voltado a estudantes universitários de Direito com formação prevista para o período entre dezembro de 2020 e julho de 2021 e inglês avançados, além de conhecimentos do pacote Office (Excel, PowerPoint e Word). As vagas são para São Paulo (bairro de Pinheiros) e Rio de Janeiro (Flamengo).

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de junho pelo site do programa

KPMG – trainee

A empresa tem vagas para os programas de trainees GenExt Audit Industries e GenExt Advisory, respectivamente para as áreas de auditoria e consultoria. São 250 vagas em todo o país, em 22 cidades. Na região sudeste, há oportunidades para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Uberlândia. Para participar, o candidato deve cursar a partir do 4º semestre ou ser formado nos cursos de administração, economia, ciências contábeis, matemática, engenharias, física, estatística e cursos voltados para tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de junho pelo site do programa

Alupar – trainee

Há aulas para profissionais formados entre dezembro de 2014 e junho de 2017 nas seguintes áreas: engenharia civil, engenharia de energia e engenharia elétrica. É preciso ter inglês intermediário e espanhol desejável. Atividades extracurriculares e vivência internacional serão consideradas diferenciais.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de junho pelo site da Cia de Talentos

Brookfield Energia – estágio

As oportunidades são para Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, Juiz de Fora em Minas Gerais e Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. A seleção é voltada para formados entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019 que tenham inglês avançado, e domínio do pacote Office. Os cursos aceitos variam de uma localidade para outra. Administração, engenharias, direito, psicologia e ciências contábeis estão na lista que pode ser conferida no site da Vagas.com

Salário: não informado. Benefícios: vale-transporte, ticket-refeição, plano de saúde e seguro de vida.

Inscrições: até 22 de junho pela Vagas.com

Carrefour – estágio

Há 20 oportunidades na capital paulista para estudantes de administração de empresas, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências da computação, comunicação social, direito, economia, engenharia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de produção, engenharia de alimentos, matemática, marketing, negócios da moda, propaganda e marketing, psicologia, publicidade e propaganda, tecnologia da informação, técnico do vestuário, técnico em modelagem, técnico têxtil, veterinária e zootecnia. Para se candidatar, é preciso ter concluir a graduação entre dezembro de 2018 e julho de 2019. Também são requisitos conhecimentos intermediários ou avançados de inglês e pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de junho pelo site do programa

DuPont – estágio

As oportunidades são para estudantes de nível técnico e superior a partir do segundo ano do curso. Há vagas para cursos superiores como administração de empresas, engenharia (produção, elétrica, eletrônica, mecânica, química, entre outras), marketing, estatística, economia, direito, ciências contábeis, biologia, veterinária e zootecnia, e também para cursos técnicos em química, alimentos, entre outros. Os locais de estágio são Barueri/Alphaville (SP), Paulínia (SP), Cotia (SP), Santa Cruz do Sul (RS), Coxilha (RS), Santa Rosa (RS), Formosa (GO), Catalão (GO), Brasília (DF) e Itumbiara (GO).

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de junho pelo site da empresa

Oi – trainee

Há vagas em diversas regiões para trainees mas o processo seletivo acontece no Rio de Janeiro (RJ). Podem participar da seleção que é formado há até três anos em engenharia (telecom, elétrica, produção, eletrônica, computação), sistemas de informação, ciência da computação, rede de computadores ou administração.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de junho pelo Vagas.com

Tetra Pak – estágio

A empresa oferece oportunidades para estudantes que se formem até julho de 2019 em cursos técnicos ou universitários, para estagiar em Ponta Grossa (PR) nas áreas de controladoria, supply chain e manutenção, e Monte Mor (SP) nas áreas de meio ambiente, oficina técnica, engenharia de processos, engenharia de automação e manutenção. Para as vagas de nível superior, é preciso estar cursando administração, contabilidade ou engenharias. Já para as oportunidades de nível técnico, é requisito cursar o 2º grau técnico em mecânica, eletroeletrônica ou mecatrônica. É obrigatório ter inglês avançado e bons conhecimentos de pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de junho pelo site do programa

KPMG – trainee

Há dois programas. Um deles, voltado para a área de consultoria, exige que o candidato curse a partir do 4º semestre ou seja formado em ciências contábeis, administração, economia, matemática, estatística ou engenharias. É preciso ter inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade para trabalhar em São Paulo, Campinas, Curitiba ou Rio de Janeiro.

O programa voltado para a área de auditoria tem os mesmos requisitos do programa diferente. Com uma diferença: é preciso ter disponibilidade para trabalhar em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Piracicaba, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, Uberlândia, São Paulo ou Rio de Janeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de junho pelo site do programa (aqui para o de auditoria e aqui para o de consultoria)

Indra Company – trainee

As vagas são para recém-formados e estudantes de graduação e cursos tecnólogos nas áreas de engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas, tecnologia da informação e correlatos. As vagas são para Campinas (SP) e São Paulo (SP).

Salário: 1.880 reais

Inscrições: até 1 de julho pelo Vagas. com

Neodent – trainee

A empresa está com vagas abertas para o programa de trainee para os profissionais atuarem na sua sede em Curitiba, no Paraná. Profissionais graduados entre junho 2015 a junho 2017 dos cursos de administração, marketing, comércio exterior, ciências contábeis, engenharia, direito, odontologia, farmácia ou áreas afins.

Salário: 2.500 reais com benefícios inclusos: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida em grupo, incentivo de curto prazo (PPR), Vale alimentação e vale-refeição.

Inscrições: até 30 de julho pelo site Vagas.com

EY – trainee

São 700 vagas. O programa é destinado a estudantes universitários e recém-formados (até dois anos) de ciências contábeis (a partir do segundo ano), administração de empresas, ciências atuarias, direito, economia, engenharia, estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais (a partir do penúltimo ano de graduação). Nível intermediário de inglês é desejável.

As vagas disponíveis são nas áreas de auditoria, consultoria, impostos e transações corporativas, o programa oferece 30 oportunidades em Belo Horizonte (MG), 10 em Blumenau (SC), 10 em Brasília (DF), 45 em Campinas (SP), 40 em Curitiba (PR), 15 em Fortaleza (CE), 15 em Goiânia (GO), 35 em Porto Alegre (RS), 15 em Recife (PE), 150 em Rio de Janeiro (RJ), 15 em Salvador (BA) e 320 vagas em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até outubro pelo site do programa

Deloitte – trainee

O programa recebe inscrições durante o ano inteiro e é voltado para universitários a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados nos cursos de administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, comércio exterior, direito, economia, estatística, engenharia, matemática, física, relações internacionais, psicologia, gestão de recursos humanos ou cursos de TI. Há oportunidades em Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de dezembro pelo VAGAS.com

Indigo – trainee

A empresa busca jovens com curso superior concluído (serão considerados todos os cursos de graduação com duração mínima de 4 anos) e fluência no idioma inglês ou francês.



Salário: não informado

Inscrições: até dezembro pelo site da empresa

Shell – estágio

Há oportunidades para estudantes universitários no Rio de Janeiro. Os candidatos devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2018 e julho de 2019, além de inglês avançado. As vagas são para os cursos de administração, direito, economia, engenharia de produção e relações internacionais.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Unicasa –trainee

Os candidatos devem ter graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de administração, publicidade, engenharia, economia, marketing, relações internacionais e comércio exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do Brasil. O programa acontece durante três meses em Bento Gonçalves, sede da empresa.

Salário: 3 mil reais, plano de saúde, programa de auxílio educação, ajuda de custo para despesas (alimentação, hospedagem, locomoção), moradia e transporte.

Inscrições: pelo site de trainees. O prazo não foi informado. Uma vez encerradas as inscrições, a Unicasa informa que mantém aberto o cadastro de currículos via site – os novos currículos inseridos após o período de inscrições entram em um banco de dados.

P&G – estágio

As oportunidades são para graduados entre julho de 2018 e dezembro de 2018 com inglês avançado ou fluente. Estudantes de todas as graduações podem participar. As vagas são para São Paulo nas áreas de: compras; comunicação; engenharia; finanças; inteligência de mercado; jurídico; logística; manufatura; marketing; pesquisa e desenvolvimento; recursos humanos; tecnologia da informação; vendas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da P&G. O prazo não foi informado.

CTC (Centro de Tecnologia Canavieira) – estágio

Há vagas para estudantes com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. É preciso ter conhecimento intermediário de inglês e informática para se candidatar. O local de estágio é Piracicaba (SP). São aceitos os seguintes cursos: administração de empresas, ciências econômicas, relações internacionais, engenharia (agronômica e de produção), ciências biológicas e cursos relacionados com TI.

Salário: para o penúltimo ano, 9,83 reais/hora; para o último ano, 11,24 reais/hora

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Monsanto – estágio

A empresa busca formados entre julho de 2018 e julho de 2019 com conhecimento avançado de inglês e intermediário de pacote Office.Os cursos elegíveis são: economia, administração, marketing, relações públicas, direito, relações internacionais, ciências contábeis, comunicação e engenharia. As oportunidades são para São Paulo e Uberlândia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

JLT – estágio

A empresa busca estudantes dos cursos de administração, economia, ciências atuariais, direito, relações internacionais, engenharia, contabilidade e psicologia. As áreas disponíveis são backoffice, internacional, comercial e técnica. É preciso ter previsão de formatura para dezembro de 2018 e inglês fluente. As vagas são para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Itaú – estágio

Em seu programa de estágio corporativo, o banco recruta estudantes cursando a partir do antepenúltimo ano de graduações em exatas e humanas com duração mínima de quatro anos. As vagas são para a cidade de São Paulo.

Também há vagas abertas para o estágio na rede de agências. Para essas oportunidades, é requisito estar cursando bacharelado a partir do 2º ano dos seguintes cursos: administração de empresas, marketing, ciências contábeis, economia, relações públicas, comunicação e publicidade e propaganda. O horário de estudo precisa ser noturno.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do banco

Mondelez – estágio

São mais de 20 vagas para atuação nas cidades de São Paulo, Bauru, Curitiba, Piracicaba, Recife e Vitória de Santo Antão. Para participar da seleção, é preciso que a previsão de graduação aconteça entre julho de 2018 e julho de 2019. As vagas são oferecidas em áreas como manufatura, pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing, finanças, entre outras. O idioma inglês é desejável, assim como conhecimentos do pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Mondelez. Os candidatos devem buscar por “Intern” ou “Estagiário”.

Nestlé – estágio

Podem se candidatar estudantes cursando nível superior em qualquer curso de graduação com formação prevista para o período entre junho de 2018 e dezembro de 2018. Bons conhecimentos do pacote Office (Word, Office e PowerPoint), além de residir ou estudar em até 100 km de distância do local de estágio é um requisito. A empresa também pede que haja disponibilidade para início imediato.



Salário: não informado

Inscrição: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Pinheiro Neto – estágio

Podem se candidatar estudantes de todos os anos da graduação em Direito. Inglês avançado ou fluente é desejável. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Gemalto – estágio

O programa de estágio é destinado a universitários de antepenúltimo, penúltimo e último ano de graduação dos seguintes cursos: administração, ciências da computação, comércio exterior, economia, engenharia da computação, engenharia elétrica, sistema da informação, marketing, psicologia, recursos humanos, relações internacionais e relações públicas. O programa tem duração de até dois anos e carga horária flexível entre 20 e 40 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Gemalto

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga