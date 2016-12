Universidade da Escócia dá bolsas de estudo para cursos de verão

A Universidade de Edimburgo, na Escócia, que é considerada uma das 10 melhores universidades europeias, está promovendo uma competição que dará quatro bolsas para cursos de verão da instituição.

Os cursos serão realizados em julho deste ano. São contemplados todos os cursos que sejam realizados na cidade de Edimburgo e que tenham até quatro semanas de duração – há oportunidades na área de artes, empreendedorismo, sociologia, música, cinema ou filosofia. No total, são 27 possibilidades de cursos – confira aqui a lista completa.

A bolsa cobre todas as taxas do programa, mas outros gastos como acomodação e passagens aéreas é de responsabilidade do estudante. Para concorrer, é preciso fazer um teste de conhecimentos gerais, uma avaliação do nível de inglês, enviar currículo e carta de motivação. Faça sua inscrição aqui.

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar