Universidade dá bolsas de US$ 60 mil de MBA só para brasileiros

São Paulo – A Marshall School of Business, escola de negócios da University of Southern California (USC), tem três bolsas de estudo para MBA em negócios tradicionais que quer oferecer exclusivamente para brasileiros.

O curso, que leva o nome de International Business Education and Research MBA, ou IBEAR MBA, é considerado um dos melhores dos Estados Unidos na área de negócios internacionais.

Com duração de um ano ele é voltado para profissionais em meio de carreira que estão se preparando para assumir cargos globais no topo da hierarquia corporativa.

As bolsas podem chegar a 45 mil dólares e os selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a 15 mil dólares para quem viaja com filhos. No total, o valor da bolsa é de até 60 mil dólares

O processo de seleção é baseado na experiência profissional do candidato, formação acadêmica, testes (GMAT e TOEFL), cartas de recomendação e de candidatura. Os candidatos devem ter um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa. Para saber mais detalhes sobre o processo de inscrição, acesse o site da Marshal School of Business.

Diretores da University of Southern California vêm ao Brasil tirar dúvidas

Pankaj Bhushan, diretor do IBEAR MBA, e Marcus Costa, diretor do escritório da USC no Brasil, participam de eventos nos dias 4 de setembro, em São Paulo, e 11 de setembro, no Rio de Janeiro para que os candidatos tirem suas dúvidas sobre o processo seletivo.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo hotsite do evento em São Paulo (aqui) e pelo hotsite do evento no Rio de Janeiro (aqui)

Os participantes de São Paulo, no L’Hotel Porto Bay, poderão assistir à palestra do professor Carl Voigt que ensina política de negócios, estratégia competitiva, empreendedorismo e iniciação de risco, estratégia global e gestão internacional.

O acadêmico, três vezes vencedor do Golden Apple Award, vai falar na palestra “Real strategy – beyond buzz words and templates” sobre a estratégia corporativa e os desafios de se livrar de clichês usados na atualidade.

No Rio de Janeiro, o diretor Pankaj Bhushan receberá os interessados para uma sessão informativa às 19h no hotel JW Marriott.

SERVIÇO

São Paulo

Master Class: “Real strategy – beyond buzz words and templates”

4 de setembro de 2017, às 19h

L’Hotel Porto Bay São Paulo (Al. Campinas, 266 – SP)

Inscrições: http://bit.ly/2urXLgZ

Rio de Janeiro

Palestra Processo de aplicação e oportunidades de bolsa no IBEAR MBA, USC Marshall School of Business

11 de setembro de 2017, às 19h

JW Marriott (Av. Atlantica 2600 – RJ)

Inscrições: http://bit.ly/2wbiTse