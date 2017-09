UFRJ é a melhor universidade do Brasil, diz Folha. Veja ranking

São Paulo – Ainda que esteja enfrentando uma situação financeira difícil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) continua à frente de todas as outras 194 instituições de ensino superior do Brasil que estão na 6ª edição do Ranking Universitário da Folha (RUF), publicado hoje pelo jornal.

A perda de pontos do passado para cá (de 97,46 para 97,42) não chegou a ameaçar a liderança mas outra perda pode comprometer o desempenho da UFRJ a partir de agora.

É que a falta de recursos na UFRJ chega ao ponto de atingir até suas despesas regulares. A melhor universidade brasileira não terá dinheiro nem para bancar a conta de luz a partir de outubro.

Unicamp passou a USP

A novidade desta edição é que a Unicamp passou à frente da USP e ficou com o segundo lugar do ranking.

As duas instituições melhoraram suas pontuações de 016 para 2017 mas a Unicamp deu salto maior, foi de 96,7 para 97,31 enquanto a USP melhorou menos, de 97,03 para 97,24.

Novo item na metodologia

Neste ano, a avaliação teve seus indicadores revisados e o número de teses por professor foi incluído na avaliação do desempenho na área de pesquisa.

O critério pesquisa é o de maior peso: 42% da nota. Ensino (32%), mercado de trabalho (18%), internacionalização (4%) e inovação (4%) também são aspectos da metodologia do RUF.

A publicação utiliza o Censo da educação Superior Inep-MEC (2015), Enade (2013,2014 e 2015), SciELO (2013 e 2014), Web of Science (2013, 2014 e 2015), Inpi (2006-2015), Capes, CNPq e fundações estaduais de fomento à ciência (2015) e pesquisas de opinião do Datafolha como base de dados do ranqueamento.

Confira as 20 melhores: