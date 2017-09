Três consultoras da Natura concorrem ao 22º Prêmio Claudia

São Paulo — O Prêmio Claudia, promovido pela revista Claudia, da Abril, chega à sua 22ª edição reconhecendo as mulheres que batalham para fazer do Brasil um país melhor. Entre as finalistas deste ano, três são consultoras da fabricante de cosméticos Natura, que apoia o prêmio.

Veja quem são essas finalistas da categoria Consultora Natura Inspiradora e o que elas fizeram para merecer estar na premiação.

Lucimara Batista de Lima

48 anos

Organizou o projeto Quero o Verde, que promove a consciência ambiental entre os alunos da escola pública onde é diretora. Veja o que ela diz:

Joelma Nunes

43 anos

Ajudou a fundar e preside a Cooprima, cooperativa que melhorou a qualidade de vida de 30 famílias do interior do Pará. Neste vídeo, ela fala sobre esse projeto:

Eufrasia Agizzio

55 anos

Fundou uma associação para dar atendimento especializado a crianças que, como seu filho, têm autismo. Confira o depoimento dela: