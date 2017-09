Trainee da Ambev aceita todos os cursos, inscrição termina dia 15

São Paulo – Com um dos mais altos salários do mercado,de 6.100 reais, o programa de trainee da Ambev entra nesta semana na reta final do prazo de inscrições. As candidaturas serão aceitas até sexta-feira, dia 15, por meio do site QueroSerAmbev.

Sem nenhuma restrição de curso superior, o programa promete autonomia e busca jovens de todo o Brasil com até dois anos de formados ou que tenham previsão de formatura para o final de 2017.

Mais do que o curso A ou B, a empresa quer jovens que demonstrem habilidade para gerenciamento de pessoas e negociação, criatividade, capacidade de liderança e visão empreendedora.

Geralmente se destaca quem tem experiências extracurriculares, como trabalho voluntário e participação e liderança de entidades estudantis, requisitos classificados pela Ambev como “desejáveis”. Inglês fluente e disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou país são “atributos importantes”.

Como é o programa

O programa dura 10 meses e permite que os jovens passem por todas as áreas de negócio da cervejaria. Os trainees, desde o início, são contratados como funcionários da Ambev.

O treinamento começa nas cervejarias e centros de distribuição onde eles ficam por quatro meses. Depois disso começam a atuar nas áreas coorporativas e centros de excelência, por um mês.

Cinco meses depois do começo do programa, os trainees escolhem áreas de interesse, em que, ao fim do programa, vão assumir em cargos de liderança.

E a seleção?

Tradicionalmente disputada, a seleção não apresenta um número limitado de vagas. A primeira fase tem provas online de perfil, inglês e raciocínio lógico.

Quem for aprovado, vai para a etapa de análise online de um case de negócios . A próxima fase é a de painel de negócios, quando há o desenvolvimento de um case, em equipe. Os finalistas participam de entrevistas em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Ambev.