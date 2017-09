Trainee C&A aceita formados a partir de 2010 em qualquer curso

São Paulo – Na segunda-feira, 25, começam as inscrições para trainee na C&A pelo site da Across e pela primeira vez a empresa está apostando em recrutar candidatos mais maduros para o programa. São 15 vagas, a maioria delas é para São (SP).

Podem se candidatar formados a partir de 2010 e até 2015 em qualquer curso de graduação que poderão escolher entre duas opções de programa: trainee loja, para quem quer ser gerente de loja, e trainee comercial, para interessados em trabalhar na área de gestão de compras e operações.

Os dois recebem candidaturas até o dia 6 de novembro e começam em março do ano que vem, mas enquanto o trainee loja dura um ano e meio e o trainee comercial é um programa de dois anos.

“Queremos recém-formados que já estejam atuando. A gente entende que ampliar a faixa de período de formação vai trazer candidatos com nível maior de maturidade”, diz Márcia Costa, vice-presidente da área de Gente & Gestão da C&A no Brasil.

Ao buscar trainees um pouco mais experientes, a C&A vai ao encontro da tendência que surgiu há dois anos de investir em jovens com certa bagagem profissional. PepsiCo, Gerdau e Cacau Show são exemplos de empresas que criaram programas para acelerar a carreira de formados há mais de dois anos.

“No programa de trainee de loja por exemplo, após 18 meses, o profissional vai liderar uma loja inteira, às vezes pode ter uma equipe de 50 pessoas”, diz Márcia ao justificar o porquê da busca por mais maturidade.

Se a natureza do curso de graduação pouco importa, o perfil comportamental será analisado cuidadosamente pela equipe de seleção da C&A, garante Márcia.

Atitude de servir, visão inovadora, gosto pelo trabalho em equipe e vontade de trabalhar em ambiente diverso são algumas das características valorizadas pela empresa. Quem conseguir provar que tem esse perfil e que conjuga os mesmos valores da empresa tem tudo para se destacar.

“Os candidatos deveriam visitar o site da empresa, conhecer o nosso negócio”, diz a VP destacando que sustentabilidade e voluntariado são pilares importantes. Na C&A, funcionários podem fazer trabalho voluntário durante o expediente.

Ao longo do programa, os trainees terão a chance de conhecer todas as áreas da empresa e deverão conduzir projetos multidisciplinares. Treinamentos sobre liderança, comunicação e produtos também estão no cronograma.

A previsão de Márcia é que os selecionados sejam conhecidos no mês de dezembro. Logo na etapa de inscrição os candidatos farão um vídeo contando uma experiência de compra em loja C&A. O processo seletivo também terá testes online de inglês, dinâmica de grupo e entrevistas com gestores e a área de RH.

A empresa não divulga o valor do salário oferecido, mas Márcia informa que trainees terão benefícios como assistência médica, vale-alimentação e descontos em produtos C&A.

Inscrições para estágio começam no dia 16 de outubro

Com 25 vagas, o programa de estágio da C&A começará a receber inscrições a partir do dia 16 de outubro e até 27 de novembro.

Também não há restrição de cursos de graduação, estudantes do 3º ano (em 2018) ao último ano da graduação podem se inscrever.

As oportunidades serão para as áreas jurídica, financeira, de RH, TI, comercial, e-commerce, entre outras. Os aprovados começam a trabalhar em março.