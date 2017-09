Tokio Marine está recrutando profissionais com mais de 50 anos

São Paulo – A Tokio Marine está contratando profissionais com mais de 50 anos para a área de atendimento em São Paulo. As oportunidades na seguradora japonesa – que opera em 38 países – são temporárias e fazem parte do programa “Toque de Vivência” uma iniciativa de inclusão e diversidade. A Gol é outra empresa que também tem um programa similar, o Experiência na Bagagem.

Para participar da seleção é preciso ter ensino médio completo, conhecimento básico do Pacote Office. As vagas foram divulgadas no perfil da empresa no LinkedIn e no site da Tokio Marine.

Os selecionados vão atender clientes e corretores por telefone ou chat. Esclarecimento de dúvidas, execução de solicitações, registro de reclamações e elogios estão entre as atividades desenvolvidas.

Os profissionais também serão responsáveis por enviar aviso de sinistro para o ramo de automóvel da seguradora, assim como consulta de processo e agendamento de vistoria. Os aprovados vão trabalhar em São Paulo, no bairro da Bela Vista. São três opções de jornada de trabalho de 2ª a 6ª feira: das 8h30 às 16h42 ou 10h00 às 18h12 ou 11h50 às 20h02.