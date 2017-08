Só quem tem uma virtude específica toma boa decisão de carreira

Quem acompanha meus artigos sabe que acredito fortemente que tomamos as melhores decisões quando nos conhecemos de verdade.

Já falei repetidas vezes da importância de descobrir e entender quais são seus valores de vida, propósitos e suas principais características, o que você faz bem e com facilidade e que outras pessoas não fazem.

Também já mencionei que é interessante procurar saber como as pessoas te percebem, que marca é essa que você tem e que aparece quando elas pensam em você.

Buscar esse conhecimento sobre si próprio é importante porque nos leva a movimentos mais eficientes na vida. Às vezes, as pessoas perdem muito tempo tentando desenvolver aquilo que não fazem bem apenas porque acredita-se que é isso que o mercado de trabalho quer e precisa. Tomamos decisões sem considerar o que desejamos, ou sem saber quem realmente somos.

A verdade é que para construir uma carreira sólida e feliz é preciso colocar força naquilo que te diferencia. Para ajudar nessa caminhada eu sugiro que conheça a plataforma Bettha.com. Ela é gratuita e tem ferramentas muito atuais de autoconhecimento.

Além de ajudar cada um a se conhecer melhor, também contribui para que o profissional se prepare para o mercado de trabalho. Como? Por meio de jornadas e missões com conteúdos de carreira, competências comportamentais e habilidades portáteis, importantes para toda e qualquer carreira.

O Bettha traz feedback imediato sobre quem é você e como os outros o percebem, tudo isso por meio de assessments desenvolvidos exclusivamente para contribuir para o autoconhecimento.

Com o seu perfil definido, a plataforma ainda vai sugerir oportunidades de desenvolvimento, online e offline, como cursos, livros e, claro, vagas em empresas que de fato tenham a ver com o perfil, estilo de trabalho e competências de cada um.

Além disso, é importante lembrar que só fazer boas escolhas na carreira não é suficiente. O mercado de trabalho exige uma evolução contínua e constante. Segundo pesquisas, uma habilidade adquirida hoje terá, em média, cinco anos de validade no mercado. Antigamente, esse prazo de relevância do conhecimento já foi muito maior.

Outro ponto a ser levado em consideração é de que os modelos educacionais tradicionais não dão conta desta velocidade sozinhos, ou seja, precisam ser complementados com ferramentas e conteúdos que permitam individualizar o aprendizado e implementar em tempo real conteúdos que desenvolvam as habilidades e competências que o mercado exige.

O objetivo do Bettha é possibilitar que o profissional conheça as carreiras, o seu estilo de trabalho e se desenvolver sempre, todo dia um pouquinho, seja no aspecto comportamental ou nas habilidades técnicas que o mercado espera do seu perfil. Além disso, ele pode ajudar a cada profissional a construir um portfólio que vai muito além do currículo, pois cada assessment realizado e conteúdo assistido conta pontos e compõe esse perfil que as empresas podem acessar e conhecer.

Lembre-se: diferente do passado, hoje, o plano de carreira deve ser construído e gerido por cada um de nós.