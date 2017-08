Sindicato de jogadores apoia Neymar em processo contra Barcelona

O sindicato mundial de jogadores (FifPro) apoia Neymar em seu processo contra o Barcelona, anunciou nesta quinta-feira o presidente da entidade, Philippe Piat, que também denunciou “o absurdo do sistema de transferências”.

“Neymar pode contar com o FifPro se assim desejar”, escreveu Piat em nota.

A estrela do Paris Saint-Germain entrou com um processo na Fifa contra seu ex-clube para exigir o pagamento integral do bônus pela renovação do contrato que havia assinado com o Barcelona, segundo confirmou na quinta-feira a entidade que rege o futebol no mundo.

Na terça-feira, o Barça havia apresentado processo contra Neymar por descumprimento de contrato, reclamando que seja devolvido uma parte de seu bônus de renovação e uma indenização no valor 8,5 milhões de euros.

Piat denunciou “mais uma vez o sistema de transferências, com absurdos dos quais ninguém escapa atualmente”.

“Quem sempre se aproveitou deste sistema – depois de mudá-lo por interesse próprio com a cumplicidade da Fifa – é quem hoje faz cara feia”, completou o dirigente.

“Os dirigentes do Barcelona reagiram como todos seus colegas quando são pegos no próprio jogo. É aí que o caçador, depois de virar caça, ataca o sistema que ele mesmo corrompeu!”, concluiu.