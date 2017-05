Será que liderar é realmente um desejo de carreira seu?

Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

São Paulo – Você já parou para pensar o que é sucesso para você? Quando imagina o percurso da sua carreira, o que faz o seu coração bater mais forte? Será que ser chefe é realmente um desejo? Particularmente, acho essa avaliação muito importante.

Muitos especialistas são promovidos a gestores, como forma de reconhecimento do seu desempenho, sem estar necessariamente pronto para a nova função. Além disso, a realização para alguns não está em assumir um cargo de liderança, mas em aprofundar cada vez mais seu conhecimento em uma determinada área.

No imaginário coletivo, sempre existiu a ideia de que assumir cargos de liderança, como gerência, diretoria e presidência, são sinônimos de sucesso profissional. No entanto, o mundo do trabalho está em constante mudança e, há algum tempo, as empresas têm buscado novas formas de reconhecer o desempenho dos profissionais e lhes proporcionar crescimento em cargos e salários, sem que ocupem necessariamente posições de gestão.

A carreira em Y, por exemplo, é um modelo de desenvolvimento que oferece duas possibilidades de ascensão, a tradicional, de gestor, e outra como especialista. É fato que esse tipo de oportunidade é mais comum em segmentos em que o aspecto técnico, de especialização, é peça fundamental do negócio. Por exemplo, nas indústrias pode ser um engenheiro que conheça uma tecnologia ou etapa importante do processo, enquanto que nas empresas de serviços, como consultorias, podem ser profissionais altamente especializados em determinado tema ou segmento de mercado.

Nem sempre é simples identificar o que realmente queremos, principalmente porque crescemos ouvindo que chegar ao topo significa assumir postos de liderança. Para te ajudar nessa reflexão, vou listar as características do perfil de quem se identifica com a carreira de gestão e de especialista, assim você pode identificar os pontos que mais se assemelham ao seu perfil. Vamos lá!

Gestor: normalmente, são pessoas que preferem passar a maior parte do seu tempo trabalhando com outras pessoas e entregando resultados por meio do trabalho de outros. Isso significa que são pessoas que têm mais interesse em desenvolver e gerenciar indivíduos do que em realizar tarefas sozinho. O gestor tem como perfil gostar de saber um pouco de tudo e ter a visão macro da empresa.

Especialista: esse profissional tem preferência por passar a maior parte do seu tempo trabalhando sozinho e se interessa por entender profundamente sobre um assunto, ou seja, é uma pessoa que gosta de ter uma visão mais especializada sobre determinado tema ou área. O perfil desse profissional valoriza ter status de expert.

O mais importante na hora de decidir por qual carreira seguir é levar em conta aquilo que realmente você gosta de fazer. Seja sincero na sua escolha de carreira e busque atuar em uma empresa onde possa fazer, de fato, aquilo te realiza. Esse é o meu conselho!