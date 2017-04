Santander abre programa que oferece 750 bolsas de estudo

São Paulo – Começaram as inscrições para o programa de bolsas de estudo Ibero-americanas do Santander Universidades. Nesta edição serão 750 bolsas em universidades de 10 países: Brasil, Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e Uruguai.

Podem se candidatar estudantes de mais de 120 universidades brasileiras participantes. O programa oferece a possibilidade de intercâmbio de até seis meses e concede 3 mil euros para cobrir gastos com transporte, hospedagem e alimentação.

O curso é oferecido ao aluno por meio de acordo entre a universidade de origem e a universidade de destino. A viagem será programada entre agosto de 2017 e agosto de 2018.

O processo seletivo é de responsabilidade das universidades participantes. De acordo com o Santander Universidades, cabe às instituições publicar edital interno com todas as informações. As inscrições vão até o dia 9 de junho e podem ser feitas pelo aplicativo Santander Universitário, disponível para Android e IOS e pelo site do Santander Universidades.

Confira na tabela abaixo quais são as universidades brasileiras parceiras da iniciativa. A lista das instituições estrangeiras de destino pode ser conferida no site e no aplicativo.