Saiba quais são os melhores países para morar e trabalhar

Já pensou em morar no Bahrein? O país do Oriente Médio foi eleito o melhor país para viver, de acordo com uma pesquisa da InterNations, rede de expatriados (aqueles que não moram em seus países de origem). Foram mais de 13.000 entrevistados, de 166 nacionalidades.

O Bahrein foi escolhido por oferecer oportunidades de emprego, receber bem estrangeiros e ser um bom lugar para educar crianças. Já a Grécia foi eleita como o pior país para morar em 2017.

A grave crise econômica, e a consequente má expectativa no mercado de trabalho fizeram com que o país fosse rebaixado drasticamente. Confira abaixo quais os melhores e piores países para viver, de acordo com a pesquisa.