Não estigmatize a doença

Não reproduza julgamentos de que a doença é “frescura”, “corpo mole” ou “bobagem”. Tampouco diga que procurar ajuda de um profissional de saúde mental é perda de tempo.

Ouça mais

Demonstre empatia, acolha o colega ou o subordinado que está com depressão e tente entender como ele se sente. Se o problema for sobrecarga, pense em uma solução conjunta para resolvê-lo.

Evite frases feitas

Dizer “mas você nem parece deprimido” ou “eu também fico triste alguns dias” não leva a nada. Mesmo que seja uma tentativa de ajudar, esses comentários podem deixar a pessoa ainda pior, pois sugerem que você subestima o tamanho do problema.

Abra as portas

Ao notar sinais como aparência debilitada, crises de choro ou isolamento, mostre que há um canal de comunicação aberto, demonstre naturalidade em tratar do assunto e coloque-se à disposição. Se você for o gestor, envolva o RH para buscar alternativas. Quando um afastamento for necessário, cuide bem do retorno — às vezes, é preciso readequar as metas.

Cuidado com a codependência

Na ânsia de ajudar, alguns colegas podem exagerar nos cuidados com o profissional e impedir que ele faça qualquer atividade, tomando para si toda a responsabilidade. É importante dar autonomia à pessoa durante o tratamento para demonstrar que ela é capaz.