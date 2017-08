Safra abre inscrições para trainees, com salário de R$ 6,8 mil

São Paulo – O Banco Safra abriu nesta semana as inscrições para seu programa de trainees. Até o dia 25 de setembro, interessados podem se cadastrar no site do programa e concorrer a uma das vagas.

Podem se inscrever no programa estudantes formados ou em conclusão de curso entre dezembro de 2014 e dezembro de 2017. Os cursos almejados são Administração, Arquitetura, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Gestão Política, Psicologia, Relações Internacionais, Matemática, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação.

Além do curso, é requisito falar inglês a partir do nível intermediário, ter domínio do pacote Office e ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

Benefícios

Os benefícios incluem envolvimento com os executivos desde o processo de seleção, nove meses de capacitação e acompanhamento de carreira durante todas as etapa do programa de trainee (leia mais abaixo).

O salário é de R$ 6,8 mil – segundo o banco, uma das maiores remunerações do mercado -, além de participação nos lucros e nos resultados adicional ao salário e ao décimo terceiro.

Há também um incentivo de contratação de R$ 20 mil para os selecionados que forem aprovados no programa, após os nove meses de capacitação. O aprovado também poderá fazer um MBA ou uma pós-graduação após o fim do programa, de acordo com as políticas do Safra.

Como é o processo seletivo e o programa de trainee

O processo seletivo possui, ao todo, seis etapas: análise de inscritos e teste online; dinâmica de grupo; case de negócio e entrevistas com os gestores das áreas; entrevista com o comitê executivo; definição de contratação; e, finalmente, o início no programa.

Os aprovados terão nove meses de capacitação, divididos em cinco ciclos. No primeiro, em janeiro de 2018, haverá um evento de boas-vindas e um curso intensivo em mercado financeiro. No segundo ciclo, em fevereiro, haverá palestra com executivos e vivência comercial.

No terceiro, em março, será a primeira fase do “job rotation”, com a alocação do candidato na área de interesse. No quarto ciclo, entre abril e setembro, haverá um “job rotation” mais personalizado, criado segundo o perfil do trainee e com acompanhamento de carreira em reuniões mensais de desempenho profissional. Por fim, em outubro, haverá o quinto ciclo, de encerrameto do programa e alocação do candidato em sua área final.