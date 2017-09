São Paulo — Dominar a norma culta da língua portuguesa é essencial para ter sucesso em qualquer carreira. Ainda assim, a maioria dos profissionais brasileiros tem dúvidas na hora de se expressar na própria língua — sobretudo por escrito.

Você é exceção a essa regra? Teste seus conhecimentos no quiz a seguir para descobrir.

As perguntas foram elaboradas com base em dicas de português do professor Diogo Arrais, autor gramatical pela Saraiva, publicadas em EXAME. Boa sorte!