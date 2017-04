Sabe mesmo usar a crase? Teste com esta questão de português

Traz o seguinte enunciado a questão abaixo:

Assinale a opção que completa, corretamente, as lacunas da frase.

“Nesta oportunidade, _________ volto _____ referir-me ________ problemas já expostos _____ Vossa Senhoria ________ alguns dias.”

a) a toa – à – àqueles – a – há.

b) à toa – a – àqueles – a – há.

c) à toa – a – aqueles – à – a.

d) à toa – à – àqueles – a – a.

e) à-toa – a – aqueles – à – há.

Crase, como se sabe, provém do grego krâsis e significa mistura, fusão de duas vogais em uma só. A quem se prepara para processos seletivos, alguns lembretes gramaticais são sempre válidos.

À toa é algo feito sem esforço, sem tanta importância. Como representa uma locução adverbial feminina, o uso do acento grave é obrigatório. Todas as expressões adverbiais femininas, iniciadas por “a” ou “as” (indicando a forma como foi executado o fato, a ideia), devem ser acentuadas. Por isso, em “Estar à vontade.”, “Ficar à disposição.”, “Às vezes, descansa.”, “Sair à francesa.”, ocorre o grave.

No trecho “volto a referir-me”, não há ocorrência de crase. O citado “a” é apenas prepositivo; a forma verbal “referir-me” não é antecedida por artigo definido feminino no singular.

O acento grave, indicador da crase, também pode ocorrer nos demonstrativos “aquele”, “aquela”, “aquilo”. Para isso, basta que o regente exija a preposição “a”. Em termos mais simples: “Referir-se”, verbo pronominal, exige “a”.

Leve esta dica ao seu dia a dia de estudos: antes dos tratamentos oficiais não ocorre crase. São eles: Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Vossa Reverência.

Ao fazer a leitura do período, na questão proposta, é fundamental observar os termos “já expostos”, indicando a ideia pretérita. Assim sendo, o último espaço deve ser preenchido com “há”, do verbo haver: “há alguns dias”.

Caso fosse futurística, haveria uso da preposição “a”, como em “Daqui a alguns dias, o inverno chegará.” Portanto, a resposta correta é a letra b.

Diogo Arrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR – portalcpjur.com.br

Autor gramatical pela Saraiva