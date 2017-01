Quer fazer faculdade de graça lá fora? Veja 9 bolsas de estudo

Inspirado pelas resoluções de ano novo, que tal tirar do papel aquele plano de estudar no exterior em 2017? Não deixe que o financiamento seja uma barreira para o seu sonho: há muita oportunidade por aí para quem está disposto a procurar.

Pensando nisso, o Estudar Fora está compilando diversas oportunidades de bolsas de estudos para ficar de olho em 2017. Ontem, listamos as principais bolsas para cursos curtos e intercâmbios em 2017. Agora, confira a nossa seleção das principais bolsas para graduação ou duplo diploma no exterior – não há restrições de áreas e há oportunidades nos Estados Unidos, Europa e Oceania!

Bolsas para Graduação no Exterior

American University – Emerging Global Leader Scholarship

A American University, em Washington D.C., oferece bolsas integrais a estudantes internacionais para os quatro anos de graduação na instituição. A bolsa é voltada para estudantes que desejem retornar ao seu país de origem e que sejam dedicados à mudança social. A bolsa cobre todos os custos de anuidade, incluindo alojamento e alimentação – totalizando aproximadamente 61 mil dólares. As inscrições para 2018 serão abertas em novembro.

University of British Columbia – International Leader of Tomorrow

O Programa International Leader of Tomorrow é um prêmio oferecido pela Universidade da Columbia Britânica, no Canadá, para estudantes que queiram fazer sua graduação na instituição e que comprovem excelência acadêmica, habilidade de liderança e conquistas extracurriculares. É possível obter bolsa integral, incluindo custos de vida, se comprovada a necessidade financeira. As inscrições para a turma de 2018 serão abertas no final do ano.

Humber College – Humber Entrance Scholarship

Estudantes internacionais que desejem fazer sua graduação no Humber College – uma das melhores instituições de ensino de Toronto, no Canadá – podem se candidatar às bolsas em maio (para início em setembro) ou em setembro (para início em janeiro). As bolsas cobrem o valor da anuidade, mas não incluem custos de moradia ou alimentação.

Oxford – Reach Oxford Scholarships

Diversas escolas dentro de Oxford oferecem estas bolsas para estudantes de países em desenvolvimento que, por razões políticas ou financeiras não podem fazer um curso de graduação no seu país de origem. A bolsa cobre todos os cursos de anuidade, um valor mensal para manutenção no Reino Unido e passagens aéreas anuais para o país de origem. Em fevereiro se encerram as candidaturas para quem já possui uma carta de aceite da instituição, e as novas inscrições abrirão em setembro.

Westminster – Bolsa Integral para Países em Desenvolvimento

A Universidade de Westmister, no Reino Unido, oferece bolsas integrais para estudantes de países em desenvolvimento que queiram realizar sua graduação na instituição. Há uma bolsa que cobre todos os valores de anuidade, acomodação, custos de vida e transporte aéreo até Londres, e outra que cobre apenas os custos de anuidade. Para ser elegível, é necessário primeiramente ser aceito para um curso na instituição – as inscrições abrem em setembro de cada ano.

Bolsas para Graduação e Duplo Diploma no Exterior

Bocconi – Graduação e Mestrado na Itália

A Università Commerciale Luigi Bocconi, localizada em Milão, na Itália, está entre as 20 melhores do mundo nas áreas de administração e economia. Visando atrair os melhores estudantes para os seus programas de mestrado e graduação, eles oferecem bolsas de estudos integrais e parciais com base em mérito e em necessidade financeira. As inscrições vão de dezembro até abril – para início já em setembro de 2017!

Bologna University – Study Grants for International Students

Na Itália, o ensino superior se divide em primeiro ciclo (equivalente a graduação), segundo ciclo (equivalente a mestrado) e ciclo único, que une os dois em um programa mais longo. A Universidade de Bolonha oferece bolsas para candidatos de qualquer um destes ciclos por um ano, passíveis de prorrogação. A bolsa é no valor de 11 mil euros anuais, cobrindo os custos da instituição. As inscrições ficarão abertas entre janeiro e março para início em setembro!

Lund University – Graduação e Mestrado na Suécia

A Lund University Global Scholarship é voltado a estudantes de fora da União Europeia que queiram cursar sua graduação ou mestrado na instituição. A bolsa pode ser parcial ou integral, mas não cobre custos de vida no país – apenas os valores de anuidade. Quem quiser começar os estudos ainda em 2017 precisa correr: a inscrição para os cursos (que deve ser feita antes da candidatura à bolsa) se encerra em 15 de janeiro. Para o ciclo de 2018, as inscrições serão abertas em outubro.

Sciences Po – Emile Boutmy

Se o seu sonho é estudar no Science Po, em Paris, a renomada instituição também pode te ajudar com seus custos de vida em Paris. As bolsas Emily-Boutmy são oferecidas para estudantes internacionais aceitos para graduação ou mestrado na instituição – sendo que os valores variam de 3 a 16 mil euros por até 3 anos. As inscrições são feitas entre março e maio de cada ano.