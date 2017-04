Quer estudar inglês de graça na Austrália? Esta é sua chance

A Austrália é um dos mais desejados destinos de intercâmbio do mundo. Além das belezas naturais e excelentes instituições de ensino, estudantes no país também têm autorização de trabalhar em período parcial. A situação fica ainda mais favorável quando aparecem oportunidades como esta: uma bolsa para estudar inglês na Austrália. Mas corra: as inscrições vão só até 6 de maio!

É isso mesmo: a agência Like Austrália esta promovendo a competição Like an Australian, que oferecerá ao vencedor um curso de idiomas de 14 semanas em Gold Coast, cidade próxima a Brisbane. Embora a bolsa não cubra despesas com passagens aéreas, alimentação e alojamento, o estudante terá a possibilidade de trabalhar no país durante o período de estudos e mais um mês após o fim das aulas. O curso deve ser iniciado ainda no ano de 2017.

Podem concorrer brasileiros que tenham mais de 18 anos. Não é necessário ter conhecimento prévio de inglês. Para participar, o interessado deve curtir a página da Like Austrália Intercâmbio e preencher um formulário no site da agência respondendo a pergunda “O que e viver Like an Australian?”. A resposta deve ser dada em português e ter no máximo 1500 caracteres. As inscrições serão recebidas até o dia 6 de maio.

O resultado será divulgado no dia 12 de maio no Facebook da Like Austrália. O escolhido para ganhar a bolsa para estudar inglês na Austrália irá contar nas redes sociais e no blog da agência a sua experiência de intercâmbio.

Confira mais detalhes sobre a bolsa Like an Australian e faça sua inscrição!