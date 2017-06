Quem ganhar o desafio de inovação da Scania vai à Suécia de graça

São Paulo – A maratona de inovação da Scania da América Latina está com as inscrições abertas até a semana que vem, dia 16, e tem como foco a criação de uma solução de logística totalmente nova.

Estudantes de todo país matriculados a partir do 6º semestre em qualquer curso superior podem se inscrever no Inovathon Logistics Challenge. As etapas regionais começam em agosto e são presenciais. Primeiro os candidatos passam por prova teórica e têm seu histórico acadêmico avaliado.

Quem mandar bem, no mesmo dia já participa da resolução de um case. Serão 25 jovens selecionados para a final, cinco de cada região do Brasil.

No dia 30 de setembro, os finalistas do Inovathon, em grupos de cinco pessoas, vão criar um projeto inovador para resolver um problema logístico, divulgado pela Scania apenas no dia do desafio.

Eles só terão 24 horas para desenvolver e entregar a solução. Trabalho em equipe e organização do tempo são fatores primordiais para se dar bem, segundo destaca em nota, Patricia Acioli, responsável pela área de Corporate Relations da Scania Latin America.

Os ganhadores vão a Estocolmo, capital da Suécia, e à sede da Scania na em Södertälje, para conhecer e acompanhar todo o processo logístico realizado na fábrica.

SERVIÇO:

Inovathon Logistics Challenge

Inscrições: até 16 de junho pelo site da competição