Que tal estagiar na empresa que criou a Nutella? Inscrição aberta

Quando você pensa Nutella, Ferrero Rocher ou Kinder Ovo o que exatamente te vem em mente?

Agora imagina trabalhar na empresa que é “mãe” de todas essas marcas deliciosas (e várias outras também)? Então, a Ferrero acabou de abrir as inscrições para o seu programa de estágio! Agora você que não tem um pingo de gordice na alma pensa: “Tá e daí?”. Bom, a gente te dá mais alguns motivos para explorar – e se apaixonar – pela Ferrero!

Sabia que a Ferrero tem 75 anos de tradição e atua no Brasil desde 1994? Ela é uma empresa familiar e de capital fechado que foi fundada em uma cidadezinha chamada Alba, na Itália em 1942.

Okay, trabalhar em uma empresa mais “tradicional” não é a sua praia? Ok, ok, a gente te entende. Você quer uma empresa fun! Uma empresa que entenda as suas necessidades! Que case com os seus valores! Que resumindo, te traga aquele gostinho de: “Ai meu Deus, eu trabalho em uma companhia foda” toda vez que você acordar de manhã, certo?

Mas então, você realmente acha que a Ferrero não é essa empresa?

Agora, falando sério, a Ferrero é uma organização sensacional, com uma curva de aprendizado bem mais acelerada do que outras empresas de porte semelhante. Sem contar que todo mundo que trabalha lá fala como a atmosfera é legal e os gestores estão sempre de portas abertas! Já pensou começar a sua carreira em uma organização assim, na qual você poderá criar os seus processos?

Para todo mundo que é bem hands 0n, a Ferrero é um ambiente no qual você terá espaço para crescer e deixar a sua marca na organização. Curtiu, né?

Para saber mais sobre a empresa, o programa de estágio e o processo seletivo, clica aqui!