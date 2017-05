Que área de engenharia rende o maior salário? Pesquisa responde

São Paulo – Engenheiros têm piso salarial definido por lei federal (4.950-A/66) e a remuneração deve corresponder a 8,5 salários mínimos para jornada de oito horas. Assim, profissionais não devem ganhar menos do que 7.964,50 reais se trabalharem período integral. Para quem trabalhar sete horas, o piso é de 6.793,25 reais e para seis horas por dia são 5.622 reais.

Pesquisa realizada pela Love Mondays, mostra a média salarial de 7.666 reais praticada para engenheiros, no geral, sem definição de especificação. A variação, no entanto, é bem ampla. Entre os 3.241 salários divulgados por usuários engenheiros da plataforma há desde remunerações de mil reais a 30,5 mil.

Mas, entre os engenheiros que determinam habilitações na hora de divulgar salário – como por exemplo, civil, mecânicos, eletricista, entre outros – a variação é de 4.628 reais a 15.126 reais. E dentro dessa amostragem foram calculadas as médias para cada uma das 20 áreas de engenharia.

Confira quais as áreas de engenharia que pagam mais e menos a seus profissionais. A pesquisa considerou apenas cargos com no mínimo de 7 salários divulgados.