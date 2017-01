Quase ninguém segue a dica mais eficiente para cumprir metas

São Paulo – A dica mais eficaz para alcançar resultados desejados, segundo Tathiane Deândhela, especialista em produtividade, não chega a ser seguida nem por 20% das pessoas e é bem simples: anotar as metas no papel. “Não adianta ter tudo na cabeça se não tirar um tempinho para escrever todos os seus planos”, diz.

Além de ser bom para organizar as ideias, ao escrever estimulamos a área no cérebro responsável pelo foco e pela memorização. “Organizando e registrando tudo, você mandará uma mensagem para o seu inconsciente dizendo o quanto são importantes essas realizações para sua vida e conseguirá executar tudo com maestria”, indica.

E se o primeiro passo é escrever, como fazer para tirar as metas do papel em 2017? A falta de clareza na hora de definir metas é um dos grandes obstáculos responsáveis por impedir que muita gente cumpra o que deseja .

A especialista que também é autora do livro Faça o Tempo Trabalhar para Você, sugere a técnica SMART de coaching para trazer à luz os objetivos. A sigla em inglês refere-se às cinco qualidades que são fundamentais para que uma meta possa ser cumprida: specific (específica), measurable (mensurável), attainable (atingível), relevant (relevante) e time-related (temporal).

Todos os objetivos precisam ser específicos. “Quanto mais detalhado, melhor”, diz Tathiane. Também deve ser possível medi-los. “Peter Drucker certa vez disse que o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Acompanhe os números e indicadores para gerenciar sua própria vida”, diz a especialista citando um dos mais celebrados gurus de gestão.

Uma boa dose de realismo é fundamental para que as metas sejam atingíveis. “Devemos sonhar alto, sim, mas sem abrir mão do realismo, para não ficarmos frustrados no final”, diz ela.

Também precisam fazer sentido para você. Objetivos relevantes têm mais chances de ser priorizados no dia a dia, de acordo com a especialista. E, por último, mas não menos importante está o caráter temporal de um objetivo. Defina prazos para o cumprimento das metas.

Feito isso, fuja de mais uma armadilha que pode aparecer no caminho. “O segundo ponto que nos impede de alcançar nossos objetivos é saber aonde quereremos chegar, mas não determinarmos o que fazer ou o que deixar de fazer para alcançar esses resultados”, diz.

Pense no que deve fazer para que os objetivos sejam alcançados. O plano de ação deve incluir cronogramas e grandes metas podem ser “fatiadas” em objetivos menores.

Segundo Tathiane, a divisão ajuda no acompanhamento e também abre espaço para que você estabeleça planos de ação específicos em cada etapa. “Também lhe permitirá comemorar e renovar as energias para continuar em frente”, diz a especialista.