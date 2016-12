Quanto vão ganhar trainees e estagiários mais disputados em 2017

São Paulo – Levantamento exclusivo da Page Talent indica que estudantes e recém-formados em administração, economia, engenharia, direito, ciências contábeis e tecnologia serão os mais disputados pelas empresas em 2017 para posições de estágio e trainee.

Estes setores, aliás, são promissores também para os profissionais que vão buscar emprego no próximo ano, segundo consultorias de recrutamento consultadas.

As oportunidades acompanham os movimentos de busca por novos negócios, redução de custos, ganho de eficiência na operação. Confira:

Trainees

Área: comercial.

O que faz: Gera negócios para a empresa.

Remuneração: 5.500 reais.

Perfil profissional: formação em administração ou engenharia. Excel intermediário e inglês fluente são requisitos.

Por que estará em alta em 2017: Área de grande exposição dentro das empresas e que traz resultados.

Área: compras/ procurement.

O que faz: Gestão de fornecedores, controle de qualidade e negociação.

Salário: 5.500 reais.

Perfil profissional: formação em administração, engenharia ou economia. Excel avançado e inglês fluente são requisitos.

Por que estará em alta em 2017: Área responsável por diminuição de grande parte dos custos de uma empresa.

Área: finanças.

O que faz: atuação em áreas de planejamento, controles financeiros, auditoria, entre outras.

Salário: 5.500 reais.

Perfil: formação em administração, engenharia, economia ou ciências contábeis. Inglês e Excel entre intermediário e avançado são algumas exigências.

Por que estará em alta em 2017: área, muitas vezes, responsável pelo planejamento estratégico da companhia e que tem o objetivo de garantir a saúde financeira para impulsionar a retomada de mercado esperada para o próximo ano.

Estágio

Área: tecnologia.

O que faz: Atua em diversas área da companhia, desde a de infraestrutura até a área de projetos e negócios.

Bolsa Auxílio: em torno de 1.600 reais.

Perfil: estudantes dos cursos de engenharia da computação, análise de sistema, ciência da computação, entre outras. Inglês avançado e Excel avançado são alguns dos requisitos.

Por que estará em alta em 2017: Com a crise, muitas empresas investiram e continuam investindo em otimização de processos, por meio de ferramentas e processos tecnológicos. Com isso, a empresa ganha eficiência e diminui os custos e/ou desperdícios.

Área: jurídica.

O que faz: Atuação em empresa ou escritório de advocacia, principalmente, nas áreas de direito tributário e trabalhista.

Salário 1.500 reais.

Perfil: estudantes de Direito com inglês entre intermediário e avançado serão os mais buscados.

Por que estará em alta em 2017: é um setor que não foi tão afetado pela crise. Empresas acabam investindo mais ainda na área trabalhista pois resulta em grande economia para a empresa, principalmente em um cenário desfavorável no mercado.

Área: finanças.

O que faz: atua em áreas de planejamento, controles financeiros, auditoria e bancos.

Salário: 1.700 reais.

Perfil: estudantes de administração, economia, ciências contábeis e de cursos de engenharia. Inglês e Excel entre intermediário e avançado são requisitos.

Por que estará em alta em 2017: as empresas estão investindo mais em áreas como as de controladoria, auditoria e planejamento financeiro, com o objetivo de cortar os custos e aumentar os lucros.