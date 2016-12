Quanto o jovem engenheiro espera ganhar no Brasil e em 56 países

São Paulo — Um novo estudo da Universum revelou os salários que os estudantes de engenharia esperam receber após a formatura. A consultoria entrevistou mais de 270 mil universitários de 57 países, inclusive o Brasil, entre setembro de 2015 e setembro de 2016.

Os jovens mais ambiciosos estão no hemisfério norte. Suíça, Estados Unidos e Dinamarca ocupam as três primeiras posições do ranking: esperam, respectivamente, 79,2, 62,9 e 61,2 mil dólares anuais como contrapartida financeira do seu primeiro emprego depois da faculdade — o correspondente a 6,6 mil, 5,2 mil e 5,1 mil dólares por mês.

Já o Brasil aparece em 26º lugar, com expectativa média de 23,5 mil dólares por ano ou aproximadamente 1,9 mil dólares por mês. É a remuneração mais alta esperada entre todos os países latino-americanos, segundo o estudo.

Para André Siqueira, diretor da Universum para a América Latina, não dá para dizer que os futuros engenheiros brasileiros estejam pedindo demais por seu trabalho — mas também não é verdade que suas expectativas sejam modestas.

“Dizer se um profissional é caro ou barato é relativo”, explica. “Em números gerais, o brasileiro está no meio do caminho, um pouco mais para caro do que para barato, já que ocupa a 26ª posição em um total de 57 países”. Variáveis como custo de vida no país e a produtividade de cada talento também precisam ser incluídas na avaliação do custo da mão de obra.

Segundo o relatório, a maioria dos jovens faz uma estimativa realista dos seus ganhos em um primeiro emprego, com base na situação econômica de seus países. Os vietnamitas, por exemplo, esperam receber cerca de 6 mil dólares por ano — cerca de 13 vezes menos do que os suíços.

Confira a seguir as expectativas salariais dos jovens engenheiros pelo mundo. Os valores correspondem à remuneração bruta, excluídos os descontos, comissões e bônus, e foram padronizados para a moeda norte-americana para facilitar a comparação entre os países.

Ranking País Expectativa de salário anual (em dólares) 1 Suíça 79.243 2 Estados Unidos 62.948 3 Dinamarca 61.235 4 Noruega 54.350 5 Alemanha 49.238 6 Suécia 45.458 7 Canadá 44.306 8 Catar 43.918 9 Austrália 43.760 10 Kuwait 43.351 11 Irlanda 41.390 12 Reino Unido 40.424 13 Finlândia 40.066 14 Emirados Árabes Unidos 39.962 15 França 39.480 16 Áustria 37.627 17 Holanda 35.755 18 Coreia do Sul 34.580 19 Bélgica 34.098 20 Arábia Saudita 33.206 21 Japão 30.403 22 Singapura 30.183 23 Hong Kong 27.040 24 Líbano 25.915 25 Itália 25.864 26 BRASIL 23.524 27 Espanha 22.343 28 Panamá 18.667 29 Chile 18.652 30 África do Sul 17.812 31 Portugal 17.591 32 Costa Rica 17.014 33 Argentina 16.411 34 Marrocos 16.181 35 Turquia 15.670 36 Nigéria 15.139 37 Gana 14.078 38 China 13.859 39 República Tcheca 13.452 40 Argélia 12.861 41 Índia 12.581 42 Quênia 12.188 43 Tailândia 12.129 44 México 11.764 45 Peru 11.559 46 Hungria 11.187 47 Polônia 11.008 48 Malásia 10.494 49 Rússia 10.101 50 Bulgária 10.006 51 Colômbia 9.606 52 Filipinas 9.336 53 Indonésia 9.220 54 Romênia 8.159 55 Cazaquistão 8.021 56 Egito 7.458 57 Vietnã 6.397

Engenheiras pedem menos

Outro contraste destacado pela Universum é a diferença entre as expectativas de cada gênero. Globalmente, as mulheres esperam salários mais baixos que os homens no mercado de engenharia. A tendência vai de países como a Arábia Saudita, onde o gênero feminino espera ganhar 9,7 mil dólares anuais a menos, até lugares como a Suíça, onde essa diferença atinge 8,9 mil dólares anuais.

No Brasil, as engenheiras esperam ganhar 1.421 dólares a menos do que seus colegas do sexo oposto. No campo das expectativas, a diferença está entre os 20 mais baixas do mundo, deixando para trás países desenvolvidos como o Canadá, Austrália e Holanda.

Para Siqueira, isso se explica porque a competição por talentos é bastante acirrada no país. Além disso, o mercado de trabalho local costuma ser aberto às jovens mulheres com ensino superior, o que joga para cima as esperanças delas — sobretudo entre aquelas com menos de 30 anos de idade.

Porém, o diretor da Universum ressalta que o salário sonhado pelas jovens brasileiras não necessariamente corresponde à remuneração praticada pelos empregadores.

Na prática, a desigualdade salarial entre homens e mulheres do Brasil é uma das mais drásticas do planeta.

De acordo com um relatório divulgado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 129ª posição de um total de 144 países no ranking de igualdade de remuneração entre os gêneros. Até Irã e Arábia Saudita, famosos por negarem diversos direitos femininos, ficaram mais bem posicionados. De acordo com o FEM, o abismo entre gêneros no Brasil só será eliminado daqui a 100 anos, caso o ritmo atual de transformações seja mantido.

Veja abaixo o ranking dos países com maiores diferenças na expectativa salarial entre estudantes de engenharia do sexo feminino e masculino: