Quanto ganham atores de Game of Thrones e de outras séries de TV

São Paulo – A Variety divulgou quanto as principais celebridades das séries de TV ganham por episódio. Os maiores salários são do elenco de The Big Bang Theory, produção de comédia do canal CBS: 900 mil dólares.

Robert de Niro, escalado para a nova produção do serviço de streaming da Amazon, ainda sem nome, é o mais bem pago entre as estrelas das séries de drama. Segundo a publicação, a cada episódio o ator vai embolsar 775 mil dólares.

A Variety também revelou quanto vale cada aparição dominical de Jon Snow (Kit Harington), Daenerys (Emilia Clarke), Cersei (Lena Headey), Jamie (Nikolaj Coster-Waldau) e Tyrion (Peter Dinklage) na HBO. Os atores ganham meio milhão de dólares por cada episódio de Game of Thrones.

O valor é o mesmo, por exemplo, estimado para atores do elenco de Modern Family, da ABC, para o astro da série da Netflix, House of Cards, Kevin Spacey e também para Kevin Costner, que viverá um fazendeiro patriarca na série Yellowstone, da Paramount Network.

Para alguns casos, os valores indicados pela Variety, também levam em conta a remuneração que os atores recebem quando têm participação nos lucros ou quando também são produtores da série, como é o caso de Claire Danes, estrela do seriado Homeland. Confira a lista completa: