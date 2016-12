Programa de bolsa nas melhores faculdades abre para pré-inscrição

O Programa de Bolsas da Fundação Estudar existe há 25 anos como forma de propiciar que brasileiros estudem nas melhores universidades do mundo – seja no Brasil ou no exterior – e desenvolvam ao máximo o seu potencial.

São quatro categorias de bolsas: Graduação completa no Brasil; Graduação completa no exterior; Intercâmbio acadêmico de graduação; e Pós-graduação no exterior. Além do auxílio financeiro, os selecionados também recebem mentoria, coaching de carreira e acesso a uma rede de gente boa comprometida com a transformação do Brasil.

Podem se inscrever brasileiros que tenham até 34 anos e que estejam em processo de aceitação, matriculado ou cursando ensino superior. Não há restrição de cursos e/ou universidades.

Para a edição de 2017, as inscrições serão abertas em janeiro. Já é possível, no entanto, dar início ao preenchimento de dados básicos e se pré-inscrever para receber, em primeira mão, o aviso da abertura das inscrições.

As pré-inscrições podem ser feitas através do link até o dia 31 de dezembro. Serão 7 etapas de seleção: inscrição, testes de perfil e raciocínio lógico; envio de vídeo e questionário; entrevista de competências; entrevista para aprofundamento de trajetória; painel com ex-bolsistas; e entrevista final.

Faça sua pré-inscrição aqui!