Professor da Dartmouth College cria curso grátis para brasileiros

Desde 1991, o carioca Marcelo Gleiser é professor e pesquisador em Dartmouth College, nos Estados Unidos. Mas não só: ele também é escritor e roteirista, unindo em seus livros e artigos (ele escreveu para a Folha de São Paulo durante 17 anos) reflexões sobre física, filosofia e comportamento humano. “Tenho uma carreira como físico teórico (…) e tenho este outro lado como escritor, divulgador de ciência e como pensador crítico”.

Sua mais recente iniciativa de divulgação da ciência é o curso online gratuito (e com legendas em português) Questione a Realidade!. Nele, Marcelo discorrerá sobre como a física e a filosofia mudaram nossa perspectiva sobre a natureza do universo, da matéria e da mente ao longo do tempo. Promovido por Dartmouth, o programa tem início em 31 de janeiro.

“Nesse curso de filosofia e física, vamos traçar a evolução das ideias sobre a natureza da realidade na filosofia e nas ciências naturais através dos tempos. Começando com os filósofos da Grécia Antiga, terminaremos explorando as teorias mais atuais sobre o universo, sobre a física quântica, e sobre a natureza da mente humana” – explica na descrição do site. Tudo isso de forma gratuita e em 6 semanas de duração. O curso é oferecido em inglês e português, sendo que as tarefas e discussões podem ser feitas em ambos idiomas.

Confira mais detalhes sobre o curso e faça sua inscrição aqui.