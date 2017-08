O casal Stephanie Passos e Bruno Negretti Soares cresceu no mercado de recrutamento. Juntos, eles acumulam uma experiência de mais de dez anos na área e trabalharam em companhias como Page Group, Spencer Stuart e Marlin Hawk.

A trajetória em consultorias poderia continuar por um longo tempo, afinal, os dois ocupavam cargos executivos. Mas tudo mudou em 2016, quando Bruno, que estava no escritório de Nova York do Page Group, percebeu algo que acontecia com muita frequência: as pessoas estavam cada vez mais perdidas na carreira. “Senti que havia uma vontade generalizada de fazer algo diferente, mas a maioria não encontrava informações sobre os passos que gostaria de trilhar”, diz Bruno.

Daí surgiu a ideia de fundar a Knowe, plataforma online que conecta quem está com dúvidas profissionais a conselheiros do mundo todo, no ar desde abril deste ano. Por um valor médio de 59,99 dólares por hora, os usuários agendam conversas com um dos 580 advisors disponíveis e falam, por vídeo, sobre suas inquietações.

Qualquer um pode se tornar mentor, independentemente do cargo e do país em que mora, e recebe um pagamento de 80% do valor da sessão. “A ideia é aproximar pessoas para que elas tenham uma visão real da carreira que querem seguir ou para que encontrem respostas às suas dúvidas com quem realmente entende do assunto”, diz Bruno.