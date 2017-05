Petrobras vai recrutar 340 estagiários e são 12 dias de inscrição

São Paulo – Na próxima quinta-feira, 25, a Petrobras vai abrir as inscrições para seu programa de estágio com 340 oportunidades imediatas espalhadas por cidades em todo Brasil. Apenas para estudantes de engenharia são 160 vagas, segundo o edital.

O programa é voltado para estudantes de nível médio, técnico e também superior e os interessados em participar da seleção vão se inscrever pelo site do CIEE. O prazo de inscrições, no entanto, não é longo: termina dia 26, apenas 12 dias depois do início.

Para nível técnico, as oportunidades são para as áreas de administração, automação industrial, edificações, eletrotécnica, geologia, informática, mecânica metalurgia, meio ambiente, mineração, química, segurança do trabalho e suprimentos.

Para nível superior as oportunidades são para que está cursando a partir do 3º período nos cursos de administração, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação ou informática, comunicação social (jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas), direito, economia, engenharias (ambiental, cartográfica, civil, agrimensura, computação, controle e automação, petróleo, produção, segurança, elétrica, eletrônica, mecânica, metalúrgica, naval, química), estatística, geofísica, geologia, oceanografia, pedagogia e química industrial.

Para estudantes universitários de administração são 52 vagas imediatas, para estudantes de direito são 41 oportunidades. Entre as 160 vagas para estudantes de engenharia, a área de produção é a que tem mais oportunidades. Confira a tabela:

Habilitações da engenharia Número de vagas imediatas Cidades Agrimensura 2 Manaus (AM), Salvador (BA) Petróleo 22 Manaus (AM), Salvador (BA), Linhares (ES), São Mateus (ES), Vitória (ES), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ) Natal (RN) Aracajú(SE), Santos (SP) Química 16 Manaus (AM), Linhares (ES), São Mateus (ES), Rio de Janeiro (RJ), Alto do Rodrigues (RN), Natal (RN), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Santos (SP) Produção 55 Salvador (BA), São Mateus (ES), Vitória (ES), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Mossoró (RN), Caraguatatuba (SP), Santos (SP) Mecânica 33 Salvador (BA), São Mateus (ES),Vitória (ES), Juiz de Fora (MG), Três Lagoas (MS), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Alto do Rodrigues (RN) , Santos (SP) Ambiental 7 Vitória (ES), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Caraguatatuba (SP), Santos (SP), Cartográfica 1 Macaé (RJ) Civil 3 Rio de Janeiro (RJ), Seroédica (RJ), Santos (SP) Computação 3 Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP) Controle e Automação 2 Macaé (RJ) Rio de Janeiro (RJ) Segurança 3 Vitória (ES), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ) Elétrica 5 Vitória (ES), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Alto do Rodrigues (RN), Cubatão (SP) Eletrônica 4 Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ) Metalúrgica 1 Rio de Janeiro (RJ) Naval 3 Rio de Janeiro (RJ)

Valor da bolsa pode chegar a 1,6 mil reais

O contrato de estágio dura 6 meses mas pode ser prorrogado por um período de até dois anos. Apenas os estagiários que entram nas vagas destinadas para pessoas com deficiência não estão submetidos ao prazo máximo.

Dependendo do lugar do estágio, do nível do estudante e também da carga horária, o valor da bolsa pode mudar: de 563,63 reais para até 1.646,56 reais. Confira as tabelas

Nível Jornada diária Área 1 Área 2 Área 3 Superior 4 horas 1.101,93 reais 1.076,60 reais 1.006,93 reais Superior 6 horas 1.646,56 reais 1.551,56 reais 1.500,89 reais

Nível Jornada diária Área 1 Área 2 Área 3 Técnico 4 horas 620,63 reais 582,63 reais 563,63 reais Técnico 6 horas 937,26 reais 886,60 reais 854,93 reais

Nível Jornada diária Área 1 Área 2 Área 3 Médio 4 horas 620,63 reais 582,63 reais 563,63 reais

Área 1: Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ), Angra dos Reis (RJ), Caraguatatuba (SP), São Paulo (SP), Osasco (SP), Mogi das Cruzes (SP), Guarulhos (SP), Paulínia (SP), Campinas (SP), Brasília (DF), Manaus (AM) e Coari (AM).

Área 2: São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS), Osório RS), Rio Grande (RS-Litoral Lagunar), Curitiba (PR), São Mateus (ES), Linhares (ES), Recife (PE), Ipojuca (PE) , Salvador (BA), Entre Rios (BA), Catu (BA), Jequié (BA), Itabuna (BA), Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), Bacabeira (MA), Guarapari ES), Três Lagoas (MS).

Área 3: demais cidades.

Como será o processo seletivo

Todos os candidatos inscritos serão submetidos à prova on line de conhecimentos. A avaliação será composta de 45 questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Raciocínio Lógico e 15 de Conhecimentos Gerais. A previsão é que os resultados finais estejam disponíveis nos sites da Petrobras e do CIEE no dia 18/07. Farão parte do cadastro os candidatos aprovados dentro das classificações abrangidas por até 10 vezes o número de oportunidades de estágio oferecidas por localidade e formação.

Os estudantes farão provas online entre os dias 12 de junho e A prova objetiva de conhecimentos terá 45 perguntas: 15 de língua portuguesa, 15 de raciocínio lógico e 15 de conhecimentos gerais. O resultado da prova será divulgado nos sites do CIEE e da Petrobras no dia 18 de julho.

Cada estudante terá duas tentativas para realizar a prova online. Se conseguir terminar na primeira vez, perde a segunda oportunidade. Quem não conseguir concluir nas duas tentativas, será automaticamente eliminado.

Os aprovados na prova online serão chamados para a próxima fase do processo em que haverá a qualificação de perfil, quando o gestor da vaga avalia presencialmente o candidato.