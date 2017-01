Pesquisa mapeia empresas dos sonhos e expectativas de carreira

Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Por Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Há 16 anos o Grupo DMRH e a NextView People, com a ajuda de todos os participantes, consegue gerar o maior estudo sobre carreira da América Latina. Sim, eu estou falando da pesquisa Carreira dos Sonhos, que está com maior abrangência e, agora, além de mapear as empresas nas quais os jovens, a média gestão e a alta liderança sonham em trabalhar, também investiga as aspirações de carreira desses profissionais.

Investigar a jornada profissional como um todo é a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento de pessoas e organizações, afinal, apenas conhecendo suas necessidades e desejos é que podemos jogar luz sobre questões relevantes que envolvem os assuntos relacionados à carreira.

A edição de 2016, por exemplo, nos mostrou que os padrões a que estávamos acostumados estão morrendo e que a linha que separa vida pessoal e profissional está cada vez mais apagada. Portanto, se sucesso profissional está relacionado com ter paixão pelo que fazemos, separar a vida profissional da vida pessoal torna-se um desafio cada vez maior.

Por outro lado, os três públicos (jovens, média gestão e alta liderança) nos contaram que estão em busca de uma vida mais equilibrada. Isso significa que se as empresas querem manter seus talentos engajados e comprometidos com resultado é preciso olhar para esse resultado.

Ao longo de todos esses anos de pesquisa, aprendemos muito. Por isso pudemos pensar sobre as mudanças que o mundo do trabalho passa, o que está por vir e como podemos colaborar com as empresas, profissionais e universidades da melhor forma possível.

A edição 2017 da pesquisa já está no ar e tem como objetivo identificar, entender e acompanhar os desejos e comportamentos de profissionais do início de carreira até a alta liderança. Para que continuemos a alimentar esse estudo tão importante para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento de carreira em diversos níveis, precisamos da sua ajuda. Para participar, basta acessar o link da pesquisa.

Quanto mais pessoas responderem, mais diferença podemos fazer no futuro do nosso trabalho.

Vamos?