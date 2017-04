PepsiCo abre inscrições para programa de estágio

São Paulo – São 18 vagas abertas para o segundo ciclo do Programa de Estágio PepsiCo 2017 e interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho pelo site da consultoria Eureca. A empresa quer estagiários para as áreas de operações, vendas, finanças, jurídico, RH, pesquisa & desenvolvimento (R&D) e tecnologia da informação.

As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP), Itu (SP), Sorocaba (SP), Feira de Santana (BA), Três Lagoas (Mato Grosso) e Itaporanga D’Ajuda (SE). Podem participar da seleção estudantes de ciências contábeis, economia, administração, direito, estatística, matemática, análise de sistemas, engenharia, agronomia, contabilidade e farmácia.

Em nota, a PepsiCo informa que além de desenvolver futuras lideranças na empresa, o objetivo do programa é também ampliar a diversidade. “Nossa análise se baseia nas competências e no perfil dos candidatos, as demais características só somam aos nossos times”, diz Andreia Netto, gerente de recursos humanos.

Como vai ser o processo seletivo

A consultoria de recrutamento Eureca irá conduzir a seleção que será baseada, na primeira etapa, em tarefas online. Por meio do desempenho nos desafios propostos, os candidatos serão ranqueados e os mais bem colocados serão convidados para a fase presencial na Pepsico.

A ideia, segundo a empresa, é que o processo seletivo seja divertido e que elementos da rotina organizacional sejam utilizados para avaliar a performance dos universitários. Aqueles que mais se destacarem serão anunciados no dia 19 de junho como finalistas e os aprovados vão começar a trabalhar no dia 31 de julho.

Programa de Estágio PepsiCo

Inscrições: até 12 de junho pelo site Eureca