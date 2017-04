Os salários para 9 cargos de RH no Brasil em 2017

São Paulo — A crise bateu com força à porta de quem trabalha com recursos humanos no Brasil: além de poucas contratações e muitas demissões, a área teve queda na remuneração. Em muitos casos, quem foi admitido em 2016 aceitou ganhar menos para conseguir o emprego. Mas a situação deve se estabilizar ao longo de 2017, indica um relatório da consultoria Robert Walters.

A projeção é de que os salários aumentem ligeiramente em 9 cargos analisados pelo estudo, que abrangem tanto funções generalistas, como analista de RH, quanto especialistas, como gerente de folha de pagamento.

As tendências de contratação de 2016 também marcarão este ano. “A maior busca foi por profissionais com experiência em reestruturações e capacidade de trabalhar com a alta gestão para garantir o cumprimento das complexas leis trabalhistas (…) Essa tendência deve continuar em 2017”, diz o relatório.

O acúmulo de funções é outra realidade que prosseguirá: em equipes mais enxutas, os profissionais de RH que conseguiram preservar seus empregos deverão cobrir uma gama maior de responsabilidades. Como resultado, haverá mais demanda por generalistas do que por especialistas.

Segundo a consultoria, o mercado terá boas oportunidades para quem dominar o “eSocial” e a legislação trabalhista. Além disso, haverá preferência por candidatos com experiências específicas em determinadas indústrias, para que se transformem em business partners. A capacidade de gerenciar campanhas de contratação direta também está em alta.

Confira a seguir a remuneração média para 9 cargos na área de RH, de acordo com o relatório da Robert Walters. Os números indicam o salário-base anual de cada posição, em reais, excluídos benefícios e bônus: