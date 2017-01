Os melhores MBAs online dos EUA (1º custa metade do preço do 2º)

São Paulo – O melhor MBA online dos Estados Unidos é, segundo o mais novo ranking do US News o da Fox School of Business, da Temple University.

O curso ficou no topo da lista pelo terceiro ano consecutivo e custa menos do que vários da lista O segundo da lista – da Tepper School of Business na Carnegie Melon – por exemplo, custa 2,05 vezes mais.

A metodologia do ranking leva em consideração o engajamento e a interação dos alunos durante o curso (o que tem peso de 28% na nota final) curso a seletividade da escola (peso de 25%), reputação (peso de 25%), qualidade do quadro de professores (peso de 11%), tecnologia empregada e serviços oferecidos (peso de 11%).

A seguir confira os 10 melhores programas online dos Estados Unidos, a nota média das avaliações exigidas (GMAT e GPA) entre os calouros e os custos de cada curso: