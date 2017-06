Os melhores (e piores) cursos de Direito, segundo o MEC

São Paulo – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), divulgou recentemente a avaliação de cursos universitários em diversas áreas, inclusive direito.

A metodologia do estudo se baseia no CPC (Conceito Preliminar de Curso), constituído por oito componentes, agrupados em três dimensões que refletem a qualidade dos cursos de graduação.

Essas dimensões são as seguintes: desempenho dos estudantes (que leva em conta a nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas referentes à organização didático-pedagógica e infraestrutura).

Segundo o Inep, os melhores cursos estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5. A nota contínua vai de 0 a 5.

Qual é a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo?

Um se origina do outro. Funciona assim: os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945, por exemplo, “pulam” para valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os oito componentes avaliados. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.

Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.

Vale lembrar que universidades que não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking. Além disso, alguns cursos apareceram na lista original com a indicação de ainda terem classificação sub-júdice ou ainda com o aviso “Curso não reconhecido até 31/12/2015”.

Veja abaixo os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de Direito. Os resultados se referem ao ciclo de avaliação de 2015 do MEC. Foram excluídos das tabelas aqueles que não têm nota definida.

Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)

ano nome da instituição organização acadêmica município do curso estado cpc contínuo cpc faixa 2015 faculdade nobre de feira de santana faculdade feira de santana ba 4,1643 5 2015 faculdade de ciências contábeis e de administração do vale do juruena faculdade juina mt 4,1613 5 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 4,1291 5 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 4,1255 5 2015 faculdade de castelo – multivix castelo faculdade castelo es 4,0741 5 2015 faculdade redentor faculdade itaperuna rj 4,0464 5 2015 universidade paulista universidade sorocaba sp 4,0457 5 2015 universidade paulista universidade santos sp 4,0285 5 2015 faculdade metropolitana da amazônia faculdade belem pa 4,0000 5 2015 universidade salvador universidade salvador ba 3,9495 5 2015 faculdades integradas espírito santenses faculdade vitoria es 4,0630 4 2015 escola de direito do rio de janeiro faculdade rio de janeiro rj 3,8699 4 2015 universidade paulista universidade campinas sp 3,8649 4 2015 faculdade aldete maria alves faculdade iturama mg 3,8350 4 2015 escola de direito de brasília faculdade brasilia df 3,7983 4 2015 escola de direito de são paulo – fgv direito sp faculdade sao paulo sp 3,7749 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,7730 4 2015 universidade estadual do norte do paraná universidade jacarezinho pr 3,7559 4 2015 universidade anhembi morumbi universidade sao paulo sp 3,7456 4 2015 faculdade de ciências sociais aplicadas de sinop faculdade sinop mt 3,7081 4 2015 faculdade do espírito santo faculdade cachoeiro de itapemirim es 3,7065 4 2015 faculdade avantis faculdade balneario camboriu sc 3,7018 4 2015 faculdade de ciências sociais e agrárias de itapeva faculdade itapeva sp 3,6806 4 2015 universidade do oeste paulista universidade presidente prudente sp 3,6708 4 2015 universidade estácio de sá universidade resende rj 3,6699 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,6470 4 2015 centro de ensino superior de valença faculdade valenca rj 3,6305 4 2015 faculdades integradas são pedro faculdade vitoria es 3,6297 4 2015 faculdade de educação são luís faculdade jaboticabal sp 3,6269 4 2015 faculdade atenas faculdade paracatu mg 3,6267 4 2015 universidade paulista universidade aracatuba sp 3,6229 4 2015 faculdade dom bosco de porto alegre faculdade porto alegre rs 3,5842 4 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 3,5824 4 2015 universidade estácio de sá universidade campos do goytacazes rj 3,5786 4 2015 faculdade são josé faculdade rio de janeiro rj 3,5414 4 2015 centro universitário estácio da sá centro universitário juiz de fora mg 3,5365 4 2015 universidade do estado do rio de janeiro universidade rio de janeiro rj 3,5362 4 2015 universidade federal de juiz de fora universidade juiz de fora mg 3,5300 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,5127 4 2015 universidade de marília universidade marilia sp 3,5051 4 2015 universidade federal de juiz de fora universidade juiz de fora mg 3,4843 4 2015 faculdades integradas da união educacional do planalto central – faciplac faculdade brasilia df 3,4831 4 2015 faculdade doctum de vitória faculdade vitoria es 3,4829 4 2015 faculdades unificadas de guarapari faculdade guarapari es 3,4799 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,4764 4 2015 centro universitário la salle centro universitário canoas rs 3,4748 4 2015 faculdades integradas padre albino faculdade catanduva sp 3,4683 4 2015 faculdade doctum de juiz de fora faculdade juiz de fora mg 3,4569 4 2015 universidade de brasília universidade brasilia df 3,4542 4 2015 universidade federal de santa maria universidade santa maria rs 3,4535 4 2015 universidade federal do rio grande do norte universidade natal rn 3,4439 4 2015 faculdade de colider faculdade colider mt 3,4433 4 2015 faculdade são lucas faculdade porto velho ro 3,4173 4 2015 centro universitário christus centro universitário fortaleza ce 3,4172 4 2015 faculdade de administração e ciências contábeis de são roque faculdade sao roque sp 3,4106 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,4097 4 2015 faculdade metropolitana de camaçari faculdade camacari ba 3,4082 4 2015 faculdade são geraldo faculdade cariacica es 3,4057 4 2015 universidade paulista universidade limeira sp 3,3958 4 2015 faculdade anísio teixeira de feira de santana faculdade feira de santana ba 3,3956 4 2015 faculdades integradas de três lagoas faculdade tres lagoas ms 3,3946 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,3902 4 2015 faculdade estácio de sá de ourinhos faculdade ourinhos sp 3,3893 4 2015 universidade estácio de sá universidade nova friburgo rj 3,3887 4 2015 faculdade campo real faculdade guarapuava pr 3,3856 4 2015 centro universitário de maringá – unicesumar centro universitário maringa pr 3,3773 4 2015 faculdades integradas de aracruz faculdade aracruz es 3,3731 4 2015 centro universitário da grande dourados centro universitário dourados ms 3,3710 4 2015 faculdade brasileira faculdade vitoria es 3,3691 4 2015 faculdade três pontas faculdade tres pontas mg 3,3658 4 2015 faculdade de direito francisco beltrão faculdade francisco beltrao pr 3,3534 4 2015 universidade do sul de santa catarina universidade tubarao sc 3,3525 4 2015 centro universitário do instituto de educação superior de brasília – iesb centro universitário brasilia df 3,3436 4 2015 centro universitário do estado do pará centro universitário belem pa 3,3414 4 2015 centro universitário estácio radial de são paulo – estácio uniradial centro universitário sao paulo sp 3,3413 4 2015 centro universitário de araras – centro universitário araras sp 3,3255 4 2015 faculdade capixaba de nova venécia faculdade nova venecia es 3,3243 4 2015 faculdade estácio de sá de vila velha faculdade vila velha es 3,3234 4 2015 centro universitário facex centro universitário natal rn 3,3230 4 2015 faculdade pitágoras de londrina faculdade londrina pr 3,3121 4 2015 universidade de brasília universidade brasilia df 3,3114 4 2015 centro universitário jorge amado centro universitário salvador ba 3,3099 4 2015 universidade veiga de almeida universidade rio de janeiro rj 3,3035 4 2015 faculdade de jaguariúna faculdade jaguariuna sp 3,3015 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,3012 4 2015 faculdade de ciências humanas e sociais faculdade paripiranga ba 3,3009 4 2015 faculdade damásio faculdade sao paulo sp 3,3008 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,2987 4 2015 faculdades integradas de vitória faculdade vitoria es 3,2980 4 2015 faculdade de ciências sociais aplicadas de extrema faculdade extrema mg 3,2858 4 2015 universidade paulista universidade bauru sp 3,2849 4 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 3,2834 4 2015 centro universitário filadélfia centro universitário londrina pr 3,2790 4 2015 centro universitário euro-americano centro universitário brasilia df 3,2729 4 2015 universidade anhembi morumbi universidade sao paulo sp 3,2714 4 2015 universidade de ribeirão preto universidade ribeirao preto sp 3,2703 4 2015 universidade são judas tadeu universidade sao paulo sp 3,2698 4 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 3,2692 4 2015 universidade federal rural do rio de janeiro universidade seropedica rj 3,2651 4 2015 centro universitário do instituto de educação superior de brasília – iesb centro universitário brasilia df 3,2624 4 2015 centro universitário central paulista centro universitário sao carlos sp 3,2624 4 2015 universidade paulista universidade assis sp 3,2551 4 2015 universidade do ceuma – uniceuma universidade sao luis ma 3,2512 4 2015 faculdade inedi faculdade cachoeirinha rs 3,2501 4 2015 centro universitário sociesc centro universitário joinville sc 3,2488 4 2015 universidade nilton lins universidade manaus am 3,2483 4 2015 universidade federal rural do rio de janeiro universidade tres rios rj 3,2435 4 2015 faculdades integradas promove de brasilia faculdade brasilia df 3,2373 4 2015 faculdade de ciências jurídicas, gerenciais e educação de sinop faculdade sinop mt 3,2355 4 2015 faculdade integral diferencial faculdade teresina pi 3,2352 4 2015 universidade federal do rio grande do norte universidade caico rn 3,2251 4 2015 centro universitário católico salesiano auxilium centro universitário aracatuba sp 3,2240 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,2234 4 2015 universidade de santa cruz do sul universidade sobradinho rs 3,2229 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,2104 4 2015 universidade estácio de sá universidade nova iguacu rj 3,2088 4 2015 centro universitário antônio eufrásio de toledo de presidente prudente – toledo prudente centro universitário presidente prudente sp 3,2069 4 2015 faculdade sinergia faculdade navegantes sc 3,2041 4 2015 universidade federal rural do rio de janeiro universidade nova iguacu rj 3,2011 4 2015 universidade salvador universidade salvador ba 3,1910 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,1883 4 2015 faculdade salesiana do nordeste faculdade recife pe 3,1882 4 2015 faculdades integradas de ourinhos faculdade ourinhos sp 3,1861 4 2015 universidade federal do ceará universidade fortaleza ce 3,1860 4 2015 universidade paulista universidade jundiai sp 3,1857 4 2015 centro universitário do rio grande do norte centro universitário natal rn 3,1785 4 2015 faculdade montes belos faculdade sao luis de montes belos go 3,1762 4 2015 universidade federal do rio de janeiro universidade rio de janeiro rj 3,1753 4 2015 universidade estácio de sá universidade cabo frio rj 3,1685 4 2015 faculdade projeção faculdade brasilia df 3,1676 4 2015 universidade federal do ceará universidade fortaleza ce 3,1653 4 2015 universidade federal de minas gerais universidade belo horizonte mg 3,1653 4 2015 faculdade una de betim faculdade betim mg 3,1652 4 2015 universidade estácio de sá universidade petropolis rj 3,1636 4 2015 universidade estácio de sá universidade niteroi rj 3,1593 4 2015 centro universitário facvest centro universitário lages sc 3,1583 4 2015 centro universitário de patos de minas centro universitário patos de minas mg 3,1568 4 2015 universidade veiga de almeida universidade cabo frio rj 3,1476 4 2015 universidade federal de santa catarina universidade florianopolis sc 3,1407 4 2015 faculdade de ciências sociais aplicadas faculdade itamaraju ba 3,1303 4 2015 faculdades integradas do vale do iguaçu faculdade uniao da vitoria pr 3,1302 4 2015 faculdade estácio do pará – estácio fap faculdade belem pa 3,1297 4 2015 universidade federal da paraíba universidade joao pessoa pb 3,1291 4 2015 faculdades integradas pitágoras faculdade montes claros mg 3,1262 4 2015 centro universitário una centro universitário belo horizonte mg 3,1225 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,1215 4 2015 universidade paulista universidade sao jose dos campos sp 3,1205 4 2015 universidade de passo fundo universidade casca rs 3,1174 4 2015 faculdade doctum de manhuaçu faculdade manhuacu mg 3,1127 4 2015 faculdade cenecista de osório faculdade osorio rs 3,1085 4 2015 faculdade moraes júnior – mackenzie rio faculdade rio de janeiro rj 3,1028 4 2015 faculdade campo limpo paulista faculdade campo limpo paulista sp 3,1019 4 2015 centro universitário do espírito santo centro universitário colatina es 3,0993 4 2015 universidade são judas tadeu universidade sao paulo sp 3,0992 4 2015 instituto blumenauense de ensino superior faculdade blumenau sc 3,0985 4 2015 universidade federal de mato grosso universidade cuiaba mt 3,0952 4 2015 universidade estácio de sá universidade queimados rj 3,0931 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,0921 4 2015 faculdade cidade do salvador faculdade salvador ba 3,0920 4 2015 universidade paulista universidade santana de parnaiba sp 3,0918 4 2015 universidade vila velha universidade vila velha es 3,0862 4 2015 universidade positivo universidade curitiba pr 3,0821 4 2015 faculdade de tecnologia e ciências de vitória da conquista faculdade vitoria da conquista ba 3,0814 4 2015 faculdade eduvale de avaré faculdade avare sp 3,0812 4 2015 universidade paulista universidade araraquara sp 3,0812 4 2015 faculdades integradas iesgo faculdade formosa go 3,0808 4 2015 universidade federal de santa maria universidade santa maria rs 3,0796 4 2015 universidade federal de ouro preto universidade ouro preto mg 3,0744 4 2015 universidade paranaense universidade francisco beltrao pr 3,0738 4 2015 universidade vale do rio verde universidade tres coracoes mg 3,0734 4 2015 centro universitário fundação de ensino octávio bastos – feob centro universitário sao joao da boa vista sp 3,0733 4 2015 universidade estácio de sá universidade macae rj 3,0710 4 2015 universidade do vale do rio dos sinos universidade sao leopoldo rs 3,0694 4 2015 faculdade de direito da fundação escola superior do ministério público faculdade porto alegre rs 3,0663 4 2015 instituto de ensino superior de rio verde faculdade rio verde go 3,0636 4 2015 centro universitário ritter dos reis centro universitário porto alegre rs 3,0608 4 2015 centro universitário moura lacerda centro universitário ribeirao preto sp 3,0593 4 2015 faculdade farias brito faculdade fortaleza ce 3,0564 4 2015 faculdade ideal faculdade belem pa 3,0561 4 2015 universidade do ceuma – uniceuma universidade sao luis ma 3,0533 4 2015 instituto de ensino superior presidente tancredo de almeida neves faculdade sao joao del rei mg 3,0457 4 2015 faculdade dom pedro ii faculdade salvador ba 3,0457 4 2015 faculdade esamc sorocaba faculdade sorocaba sp 3,0452 4 2015 faculdade estácio de sá de vitória faculdade vitoria es 3,0438 4 2015 faculdade de ciências sociais aplicadas – facisa faculdade campina grande pb 3,0437 4 2015 universidade estadual de maringá universidade maringa pr 3,0433 4 2015 instituto federal de educação, ciência e tecnologia do paraná instituto federal de educação, ciência e tecnologia palmas pr 3,0421 4 2015 universidade federal do pará universidade belem pa 3,0400 4 2015 centro universitário de barra mansa centro universitário barra mansa rj 3,0367 4 2015 universidade federal do espírito santo universidade vitoria es 3,0352 4 2015 faculdade de educação, administração e tecnologia de ibaiti faculdade ibaiti pr 3,0300 4 2015 faculdade cenecista de rio das ostras faculdade rio das ostras rj 3,0296 4 2015 centro universitário toledo centro universitário aracatuba sp 3,0278 4 2015 instituto municipal de ensino superior de catanduva faculdade catanduva sp 3,0234 4 2015 faculdade católica rainha do sertão faculdade quixada ce 3,0225 4 2015 universidade de caxias do sul universidade farroupilha rs 3,0204 4 2015 faculdade carlos drummond de andrade faculdade sao paulo sp 3,0194 4 2015 faculdades integradas de bauru faculdade bauru sp 3,0183 4 2015 universidade do estado do amazonas universidade manaus am 3,0168 4 2015 centro universitário barão de mauá centro universitário ribeirao preto sp 3,0141 4 2015 faculdade de apucarana faculdade apucarana pr 3,0131 4 2015 faculdade integrada de pernambuco faculdade recife pe 3,0098 4 2015 faculdade de guanambi faculdade guanambi ba 3,0096 4 2015 faculdade educacional de medianeira faculdade medianeira pr 3,0088 4 2015 universidade do ceuma – uniceuma universidade sao luis ma 3,0077 4 2015 faculdade assis gurgacz faculdade cascavel pr 3,0065 4 2015 faculdades integradas rio branco faculdade sao paulo sp 3,0065 4 2015 faculdade integral cantareira faculdade sao paulo sp 3,0050 4 2015 estácio fib – centro universitário estácio da bahia centro universitário salvador ba 3,0024 4 2015 faculdade boa viagem faculdade recife pe 3,0017 4 2015 universidade iguaçu universidade itaperuna rj 3,0001 4 2015 faculdade integrada metropolitana de campinas faculdade campinas sp 2,9919 4 2015 universidade potiguar universidade natal rn 2,9862 4 2015 centro universitário adventista de são paulo centro universitário engenheiro coelho sp 2,9857 4 2015 universidade paranaense universidade cianorte pr 2,9854 4 2015 faculdade arnaldo horácio ferreira faculdade luis eduardo magalhaes ba 2,9851 4 2015 centro universitário nossa senhora do patrocínio centro universitário salto sp 2,9847 4 2015 faculdade de desenvolvimento do rio grande do sul faculdade porto alegre rs 2,9827 4 2015 universidade federal de mato grosso universidade barra do garcas mt 2,9805 4 2015 faculdade de administração e negócios de sergipe faculdade aracaju se 2,9785 4 2015 universidade paranaense universidade toledo pr 2,9782 4 2015 faculdade asa de brumadinho faculdade brumadinho mg 2,9756 4 2015 universidade federal do rio grande do sul universidade porto alegre rs 2,9729 4 2015 escola superior dom helder câmara faculdade belo horizonte mg 2,9647 4 2015 faculdade de ciências jurídicas e sociais aplicadas do araguaia faculdade barra do garcas mt 2,9646 4 2015 universidade federal do paraná universidade curitiba pr 2,9636 4 2015 união das faculdades dos grandes lagos faculdade sao jose do rio preto sp 2,9612 4 2015 centro universitário estácio radial de são paulo – estácio uniradial centro universitário sao paulo sp 2,9594 4 2015 pontifícia universidade católica do paraná universidade londrina pr 2,9528 4 2015 faculdade de ensino superior da amazônia reunida faculdade redencao pa 2,9524 4 2015 universidade luterana do brasil universidade sao jeronimo rs 2,9523 4 2015 fal estácio – faculdade estácio de natal faculdade natal rn 2,9517 4 2015 faculdade são francisco de barreiras – fasb faculdade barreiras ba 2,9500 4 2015 faculdade metropolitana de maringá faculdade maringa pr 2,9490 4 2015 faculdade kennedy de minas gerais – fkmg faculdade belo horizonte mg 2,9489 4 2015 universidade federal da bahia universidade salvador ba 2,9480 4 2015 faculdade metropolitana de manaus faculdade manaus am 2,9480 4 2015 centro universitário unifafibe centro universitário bebedouro sp 2,9475 4 2015 universidade de brasília universidade brasilia df 3,4732 4 2015 universidade federal de são carlos universidade sorocaba sp 3,2435 4 2015 universidade federal de viçosa universidade vicosa mg 3,0820 4 2015 universidade do vale do rio dos sinos universidade sao leopoldo rs 3,4394 4 2015 fundação universidade do estado de santa catarina universidade florianopolis sc 3,6992 4 2015 universidade estadual de campinas universidade campinas sp 3,0084 4 2015 centro universitário para o desenvolvimento do alto vale do itajaí centro universitário rio do sul sc 3,0690 4 2015 universidade federal de são joão del rei universidade sao joao del rei mg 3,0165 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,1139 4 2015 universidade são judas tadeu universidade sao paulo sp 3,0234 4 2015 centro universitário moura lacerda centro universitário ribeirao preto sp 3,6055 4 2015 centro universitário álvares penteado centro universitário sao paulo sp 3,5491 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,0816 4 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 3,8336 4 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 3,7270 4 2015 universidade estadual de montes claros universidade montes claros mg 3,1177 4 2015 centro universitário das faculdades metropolitanas unidas centro universitário sao paulo sp 3,0585 4 2015 universidade luterana do brasil universidade canoas rs 3,1441 4 2015 universidade do estado do rio de janeiro universidade rio de janeiro rj 3,2296 4 2015 universidade federal do paraná universidade curitiba pr 2,9921 4 2015 universidade federal rural do rio de janeiro universidade tres rios rj 2,9616 4 2015 universidade federal de minas gerais universidade belo horizonte mg 3,3640 4 2015 universidade federal de juiz de fora universidade juiz de fora mg 3,0011 4 2015 universidade federal do rio grande do sul universidade porto alegre rs 3,1097 4

Os piores cursos (CPC faixa < 3)