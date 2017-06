Os melhores e piores cursos de administração no Brasil

São Paulo – O MEC (Ministério da Educação) recentemente divulgou a avaliação de cursos de graduação em administração de empresas. Os resultados se referem ao ano de 2015.

O ranking leva em conta o CPC (Conceito Preliminar de Curso), formado por oito componentes, agrupados em três dimensões de qualidade: desempenho dos estudantes (que leva em conta a nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas para infraestrutura e instalações físicas).

A nota vai de 0 a 5. Os melhores cursos estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5. Mas qual é a diferença entre esses conceitos?

O CPC faixa é derivado do CPC contínuo. Os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945, por exemplo, “pulam” para o valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os componentes. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.

Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.

Universidades que não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking. Além disso, alguns cursos apareceram na lista original com o aviso “Curso não reconhecido até 31/12/2015”.

Veja abaixo os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de administração segundo o ciclo de avaliação de 2015 do MEC. Foram excluídos das tabelas aqueles que não têm nota definida.

Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)

ano nome da instituição organização acadêmica município do curso estado cpc contínuo cpc faixa 2015 faculdade de ciências econômicas do triângulo mineiro faculdade uberaba mg 4,0713 5 2015 centro universitário de votuporanga centro universitário votuporanga sp 4,4872 5 2015 universidade paulista universidade aracatuba sp 3,9475 5 2015 universidade de cuiabá universidade cuiaba mt 4,1351 5 2015 faculdade reges de dracena faculdade dracena sp 4,1400 5 2015 faculdade aldete maria alves faculdade iturama mg 4,2189 5 2015 universidade estadual do centro oeste universidade irati pr 3,9553 5 2015 centro universitário campos de andrade centro universitário curitiba pr 4,3049 5 2015 centro universitário sociesc centro universitário joinville sc 4,3704 5 2015 faculdade capixaba de nova venécia faculdade nova venecia es 4,0500 5 2015 faculdade sumaré faculdade sao paulo sp 4,0427 5 2015 faculdade ideal faculdade belem pa 4,0711 5 2015 faculdade fia de administração e negócios faculdade sao paulo sp 4,2018 5 2015 faculdade farias brito faculdade fortaleza ce 4,1943 5 2015 escola brasileira de administração pública e de empresas faculdade rio de janeiro rj 4,5615 5 2015 instituto tecnológico e das ciências sociais aplicadas e da saúde do centro educ. n. srª auxiliadora faculdade campos do goytacazes rj 3,9992 5 2015 faculdade do espírito santo faculdade cachoeiro de itapemirim es 4,2167 5 2015 faculdade de ciências gerenciais de são gotardo faculdade sao gotardo mg 4,1205 5 2015 universidade estadual do rio grande do sul universidade porto alegre rs 4,2814 5 2015 escola superior de engenharia e gestão de são paulo – eseg faculdade sao paulo sp 4,2071 5 2015 faculdade cathedral faculdade boa vista rr 4,4037 5 2015 universidade federal de mato grosso universidade cuiaba mt 2,9547 4 2015 universidade federal de mato grosso universidade rondonopolis mt 3,0158 4 2015 universidade de brasília universidade brasilia df 3,4745 4 2015 universidade federal de ouro preto universidade mariana mg 3,0622 4 2015 universidade federal de são carlos universidade sorocaba sp 3,7798 4 2015 universidade federal de viçosa universidade vicosa mg 3,5455 4 2015 universidade estadual de londrina universidade londrina pr 3,0796 4 2015 pontifícia universidade católica do paraná universidade maringa pr 3,3599 4 2015 pontifícia universidade católica do paraná universidade sao jose do pinhais pr 3,5674 4 2015 universidade católica de pernambuco universidade recife pe 3,0581 4 2015 universidade federal do rio grande universidade rio grande rs 3,8628 4 2015 universidade do vale do rio dos sinos universidade sao leopoldo rs 2,9451 4 2015 universidade federal de uberlândia universidade uberlandia mg 3,0675 4 2015 pontifícia universidade católica de campinas universidade campinas sp 2,9657 4 2015 pontifícia universidade católica do rio grande do sul universidade porto alegre rs 3,2470 4 2015 universidade presbiteriana mackenzie universidade barueri sp 3,1110 4 2015 universidade presbiteriana mackenzie universidade campinas sp 3,3009 4 2015 universidade presbiteriana mackenzie universidade sao paulo sp 2,9539 4 2015 universidade vale do rio verde universidade tres coracoes mg 3,4951 4 2015 universidade josé do rosário vellano universidade belo horizonte mg 3,0076 4 2015 fundação universidade do estado de santa catarina universidade florianopolis sc 3,8583 4 2015 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho universidade jaboticabal sp 3,8367 4 2015 universidade estadual paulista júlio de mesquita filho universidade tupa sp 3,3995 4 2015 escola de engenharia de piracicaba faculdade piracicaba sp 3,0657 4 2015 faculdade da região dos lagos faculdade cabo frio rj 3,0841 4 2015 universidade do oeste de santa catarina universidade chapeco sc 3,1587 4 2015 universidade do oeste de santa catarina universidade joacaba sc 2,9492 4 2015 universidade do vale do itajaí universidade biguacu sc 3,1729 4 2015 centro universitário de brusque centro universitário brusque sc 2,9871 4 2015 universidade federal de são joão del rei universidade sao joao del rei mg 3,2027 4 2015 centro universitário de araras – centro universitário araras sp 2,9672 4 2015 centro universitário claretiano centro universitário batatais sp 3,0717 4 2015 centro universitário claretiano centro universitário batatais sp 2,9876 4 2015 universidade severino sombra universidade vassouras rj 2,9750 4 2015 escola de administração de empresas de são paulo faculdade sao paulo sp 3,6943 4 2015 universidade estácio de sá universidade cabo frio rj 3,6582 4 2015 universidade estácio de sá universidade campos do goytacazes rj 3,0614 4 2015 universidade estácio de sá universidade duque de caxias rj 3,0836 4 2015 universidade estácio de sá universidade macae rj 3,0190 4 2015 universidade estácio de sá universidade niteroi rj 3,2096 4 2015 universidade estácio de sá universidade nova iguacu rj 3,1829 4 2015 universidade estácio de sá universidade petropolis rj 3,6043 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,1816 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,4005 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,1862 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,0015 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,6156 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,2311 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,7899 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,4565 4 2015 universidade estácio de sá universidade rio de janeiro rj 3,3204 4 2015 universidade estácio de sá universidade sao goncalo rj 3,5868 4 2015 universidade veiga de almeida universidade cabo frio rj 3,0001 4 2015 universidade veiga de almeida universidade rio de janeiro rj 3,1182 4 2015 universidade são judas tadeu universidade sao paulo sp 3,0345 4 2015 universidade são judas tadeu universidade sao paulo sp 3,2052 4 2015 universidade de ribeirão preto universidade ribeirao preto sp 3,6261 4 2015 centro universitário álvares penteado centro universitário sao paulo sp 3,0049 4 2015 universidade católica de santos universidade santos sp 3,3411 4 2015 faculdades integradas espírito santenses faculdade vitoria es 4,0083 4 2015 universidade do oeste paulista universidade presidente prudente sp 3,1614 4 2015 universidade de santa cruz do sul universidade capao da canoa rs 3,0876 4 2015 universidade da região da campanha universidade santana do livramento rs 2,9683 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,4394 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,4146 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,3802 4 2015 universidade nove de julho universidade sao paulo sp 3,2236 4 2015 universidade camilo castelo branco universidade fernandopolis sp 3,0501 4 2015 universidade paulista universidade manaus am 2,9704 4 2015 universidade paulista universidade araraquara sp 3,0897 4 2015 universidade paulista universidade assis sp 3,1826 4 2015 universidade paulista universidade bauru sp 3,0936 4 2015 universidade paulista universidade jundiai sp 3,8207 4 2015 universidade paulista universidade santos sp 3,1412 4 2015 universidade paulista universidade sao jose do rio pardo sp 3,0141 4 2015 universidade paulista universidade sao jose dos campos sp 3,1068 4 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 3,2473 4 2015 universidade paulista universidade sao paulo sp 3,1083 4 2015 universidade paulista universidade sorocaba sp 2,9908 4 2015 universidade paulista universidade goiania go 2,9537 4 2015 universidade iguaçu universidade itaperuna rj 3,0674 4 2015 universidade iguaçu universidade nova iguacu rj 3,1161 4 2015 faculdade machado sobrinho faculdade juiz de fora mg 3,3796 4 2015 pontifícia universidade católica de minas gerais universidade belo horizonte mg 3,3208 4 2015 pontifícia universidade católica de minas gerais universidade pocos de caldas mg 3,2243 4 2015 centro universitário una centro universitário belo horizonte mg 3,0004 4 2015 centro universitário una centro universitário belo horizonte mg 3,1633 4 2015 centro universitário una centro universitário belo horizonte mg 2,9718 4 2015 instituto superior de ciências aplicadas – isca faculdade limeira sp 3,4945 4 2015 centro universitário de belo horizonte centro universitário belo horizonte mg 3,0425 4 2015 centro universitário de belo horizonte centro universitário belo horizonte mg 3,3318 4 2015 universidade tuiuti do paraná universidade curitiba pr 3,2429 4 2015 centro universitário de anápolis centro universitário anapolis go 2,9800 4 2015 universidade salvador universidade feira de santana ba 3,1767 4 2015 faculdade ruy barbosa faculdade salvador ba 3,0679 4 2015 focca – faculdade de olinda faculdade olinda pe 3,2693 4 2015 universidade de marília universidade marilia sp 3,1260 4 2015 centro universitário filadélfia centro universitário londrina pr 2,9532 4 2015 faculdade de filosofia ciências e letras de ituverava faculdade ituverava sp 3,2203 4 2015 universidade do contestado universidade canoinhas sc 3,0419 4 2015 universidade do contestado universidade mafra sc 2,9674 4 2015 universidade do contestado universidade rio negrinho sc 3,9014 4 2015 universidade luterana do brasil universidade santa maria rs 3,5841 4 2015 universidade luterana do brasil universidade sao jeronimo rs 3,0059 4 2015 universidade luterana do brasil universidade torres rs 2,9485 4 2015 centro universitário luterano de palmas centro universitário palmas to 3,8795 4 2015 centro universitário sant´anna centro universitário sao paulo sp 2,9637 4 2015 universidade anhembi morumbi universidade sao paulo sp 3,0108 4 2015 universidade anhembi morumbi universidade sao paulo sp 3,0478 4 2015 universidade anhembi morumbi universidade sao paulo sp 3,2848 4 2015 universidade anhembi morumbi universidade sao paulo sp 3,1375 4 2015 universidade do extremo sul catarinense universidade criciuma sc 3,0906 4 2015 universidade do sul de santa catarina universidade braco do norte sc 3,6332 4 2015 universidade do sul de santa catarina universidade palhoca sc 3,0827 4 2015 universidade do sul de santa catarina universidade tubarao sc 3,2399 4 2015 universidade de franca universidade franca sp 3,0052 4 2015 centro universitário do distrito federal centro universitário brasilia df 2,9570 4 2015 pontifícia universidade católica do rio de janeiro universidade rio de janeiro rj 3,1292 4 2015 universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul universidade ijui rs 3,0840 4 2015 universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul universidade panambi rs 3,2044 4 2015 universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul universidade santa rosa rs 3,4034 4 2015 universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul universidade tres passos rs 3,8124 4 2015 pontifícia universidade católica de são paulo universidade barueri sp 3,2729 4 2015 pontifícia universidade católica de são paulo universidade sao paulo sp 2,9541 4 2015 universidade do estado do rio de janeiro universidade rio de janeiro rj 3,5407 4 2015 universidade federal do maranhão universidade sao luis ma 3,1624 4 2015 universidade federal do rio grande do norte universidade natal rn 3,0956 4 2015 universidade federal do paraná universidade curitiba pr 3,4631 4 2015 universidade federal do paraná universidade curitiba pr 3,2998 4 2015 universidade federal fluminense universidade volta redonda rj 2,9792 4 2015 universidade federal do espírito santo universidade vitoria es 3,0459 4 2015 universidade federal rural do rio de janeiro universidade nova iguacu rj 3,0668 4 2015 universidade federal rural do rio de janeiro universidade seropedica rj 3,4813 4 2015 universidade federal rural do rio de janeiro universidade seropedica rj 3,2151 4 2015 universidade federal de minas gerais universidade belo horizonte mg 3,5206 4 2015 universidade federal de minas gerais universidade montes claros mg 3,7470 4 2015 universidade federal de juiz de fora universidade juiz de fora mg 3,2595 4 2015 universidade federal da bahia universidade salvador ba 3,0949 4 2015 universidade federal do rio grande do sul universidade porto alegre rs 3,5011 4 2015 universidade federal de santa maria universidade palmeira das missoes rs 3,1676 4 2015 universidade federal de santa maria universidade palmeira das missoes rs 3,3062 4 2015 universidade federal de santa maria universidade santa maria rs 3,6152 4 2015 universidade federal de santa maria universidade santa maria rs 3,7380 4 2015 universidade federal do ceará universidade fortaleza ce 3,5908 4 2015 universidade federal do ceará universidade fortaleza ce 3,5361 4 2015 universidade federal de santa catarina universidade florianopolis sc 3,1307 4 2015 universidade federal de santa catarina universidade florianopolis sc 3,0727 4 2015 universidade federal do rio de janeiro universidade rio de janeiro rj 3,2106 4 2015 universidade federal rural de pernambuco universidade recife pe 3,6630 4 2015 universidade federal rural de pernambuco universidade serra talhada pe 3,1394 4 2015 universidade tecnológica federal do paraná universidade curitiba pr 3,5912 4 2015 universidade tecnológica federal do paraná universidade pato branco pr 3,3126 4 2015 universidade federal rural do semi-árido universidade mossoro rn 2,9785 4 2015 universidade federal de são paulo universidade osasco sp 3,8576 4 2015 universidade federal de lavras universidade lavras mg 3,5604 4 2015 centro federal de educação tecnológica celso suckow da fonseca centro federal de educação tecnológica rio de janeiro rj 3,1064 4 2015 centro federal de educação tecnológica de minas gerais centro federal de educação tecnológica belo horizonte mg 3,5981 4 2015 universidade federal de itajubá – unifei universidade itajuba mg 3,9100 4 2015 universidade estadual do oeste do paraná universidade cascavel pr 3,1322 4 2015 universidade estadual do oeste do paraná universidade francisco beltrao pr 3,0155 4 2015 universidade estadual do oeste do paraná universidade marechal candido rondon pr 3,2839 4 2015 escola superior de propaganda e marketing faculdade sao paulo sp 3,2397 4 2015 centro universitário la salle centro universitário canoas rs 3,1793 4 2015 universidade salgado de oliveira universidade belo horizonte mg 3,1460 4 2015 universidade vila velha universidade vila velha es 4,1428 4 2015 centro universitário da grande dourados centro universitário dourados ms 3,2796 4 2015 universidade federal de mato grosso do sul universidade campo grande ms 3,1854 4 2015 universidade federal de mato grosso do sul universidade campo grande ms 3,4204 4 2015 universidade federal de mato grosso do sul universidade paranaiba ms 3,1136 4 2015 fundação universidade federal de rondônia universidade porto velho ro 3,0840 4 2015 faculdade são josé faculdade rio de janeiro rj 2,9687 4 2015 fae centro universitário centro universitário curitiba pr 3,1245 4 2015 fae centro universitário centro universitário curitiba pr 3,2563 4 2015 centro universitário facex centro universitário natal rn 3,8543 4 2015 centro universitário são camilo centro universitário sao paulo sp 3,2888 4 2015 faculdade de ponta porã faculdade ponta pora ms 3,1929 4 2015 centro universitário do estado do pará centro universitário belem pa 3,5477 4 2015 centro universitário estácio radial de são paulo – estácio uniradial centro universitário sao paulo sp 3,2337 4 2015 centro universitário carioca centro universitário rio de janeiro rj 3,1047 4 2015 centro universitário carioca centro universitário rio de janeiro rj 3,0626 4 2015 universidade do ceuma – uniceuma universidade sao luis ma 3,1782 4 2015 universidade do ceuma – uniceuma universidade sao luis ma 3,0075 4 2015 universidade do ceuma – uniceuma universidade sao luis ma 3,1750 4 2015 faculdade da fundação educacional araçatuba faculdade aracatuba sp 3,0615 4 2015 faculdade de informática e administração paulista faculdade sao paulo sp 3,6040 4 2015 centro de ensino superior do amapá faculdade macapa ap 3,2364 4 2015 faculdade estácio de sá de campo grande faculdade campo grande ms 3,3062 4 2015 centro universitário do leste de minas gerais centro universitário coronel fabriciano mg 3,1109 4 2015 faculdade santa lúcia faculdade mogi-mirim sp 3,0302 4 2015 faculdade de ciências, saúde, exatas e jurídicas de teresina faculdade teresina pi 3,5447 4 2015 escola superior de propaganda e marketing do rio de janeiro faculdade rio de janeiro rj 3,2450 4 2015 universidade santa cecília universidade santos sp 3,6089 4 2015 faculdades integradas de ponta porã faculdade ponta pora ms 3,0477 4 2015 faculdade de economia e finanças ibmec faculdade rio de janeiro rj 3,1607 4 2015 faculdade de economia e finanças ibmec faculdade rio de janeiro rj 3,4497 4 2015 faculdades integradas de três lagoas faculdade tres lagoas ms 2,9791 4 2015 universidade positivo universidade curitiba pr 3,3573 4 2015 centro universitário herminio ometto centro universitário araras sp 2,9651 4 2015 estácio fib – centro universitário estácio da bahia centro universitário salvador ba 3,2627 4 2015 centro universitário do instituto de educação superior de brasília – iesb centro universitário brasilia df 3,4532 4 2015 centro universitário do instituto de educação superior de brasília – iesb centro universitário brasilia df 3,6847 4 2015 instituto de educação superior da paraíba faculdade joao pessoa pb 3,2532 4 2015 faculdade estácio do recife – estácio fir faculdade recife pe 2,9993 4 2015 faculdade arthur sá earp neto faculdade petropolis rj 3,7897 4 2015 faculdade arthur sá earp neto faculdade petropolis rj 3,4621 4 2015 faculdades integradas de bauru faculdade bauru sp 2,9873 4 2015 faculdade carlos drummond de andrade faculdade sao paulo sp 3,1165 4 2015 faculdade carlos drummond de andrade faculdade sao paulo sp 3,2257 4 2015 centro universitário euro-americano centro universitário brasilia df 3,8972 4 2015 centro universitário euro-americano centro universitário brasilia df 3,4938 4 2015 universidade estadual do centro oeste universidade chopinzinho pr 2,9960 4 2015 universidade estadual do centro oeste universidade guarapuava pr 3,3338 4 2015 universidade estadual do centro oeste universidade pitanga pr 3,3633 4 2015 universidade estadual do centro oeste universidade prudentopolis pr 3,4221 4 2015 centro universitário nossa senhora do patrocínio centro universitário itu sp 3,2353 4 2015 centro universitário nossa senhora do patrocínio centro universitário salto sp 2,9861 4 2015 faculdade de administração e negócios de sergipe faculdade aracaju se 3,5708 4 2015 universidade cândido mendes universidade campos do goytacazes rj 3,3426 4 2015 insper instituto de ensino e pesquisa faculdade sao paulo sp 3,7460 4 2015 faculdade metropolitana de camaçari faculdade camacari ba 2,9507 4 2015 instituto de ensino superior de americana faculdade americana sp 3,0998 4 2015 centro universitário jorge amado centro universitário salvador ba 3,0365 4 2015 centro universitário jorge amado centro universitário salvador ba 3,0417 4 2015 centro universitário jorge amado centro universitário salvador ba 2,9724 4 2015 faculdade integral cantareira faculdade sao paulo sp 3,4075 4 2015 centro universitário de maringá – unicesumar centro universitário maringa pr 3,3220 4 2015 centro universitário de maringá – unicesumar centro universitário maringa pr 3,1480 4 2015 faculdade educacional da lapa faculdade lapa pr 2,9679 4 2015 fal estácio – faculdade estácio de natal faculdade natal rn 3,0557 4 2015 faculdade nossa senhora aparecida faculdade aparecida de goiania go 2,9906 4 2015 faculdade de estudos sociais do espírito santo faculdade cariacica es 2,9828 4 2015 faculdade brasileira faculdade vitoria es 3,4093 4 2015 faculdade boa viagem faculdade recife pe 3,1590 4 2015 centro universitário do rio grande do norte centro universitário natal rn 3,1520 4 2015 centro universitário uniseb centro universitário ribeirao preto sp 3,1194 4 2015 instituto taubaté de ensino superior faculdade taubate sp 2,9459 4 2015 faculdade de ciências sociais e agrárias de itapeva faculdade itapeva sp 3,3754 4 2015 faculdade de ciências jurídicas, gerenciais e educação de sinop faculdade sinop mt 3,4130 4 2015 faculdade projeção de taguatinga norte – fapro faculdade brasilia df 3,1687 4 2015 trevisan escola superior de negócios faculdade sao paulo sp 3,5882 4 2015 faculdade sudoeste paulista faculdade avare sp 3,0159 4 2015 faculdade eduvale de avaré faculdade avare sp 3,2036 4 2015 faculdade capixaba da serra faculdade serra es 3,3404 4 2015 escola superior de propaganda e marketing de porto alegre faculdade porto alegre rs 3,8578 4 2015 faculdade de ciências sociais aplicadas – facisa faculdade campina grande pb 3,0422 4 2015 faculdades integradas de santa fé do sul faculdade santa fe do sul sp 3,4049 4 2015 faculdade ubaense ozanam coelho faculdade uba mg 3,1408 4 2015 faculdade de tecnologia e ciências de vitória da conquista faculdade vitoria da conquista ba 3,5835 4 2015 faculdade de mirandópolis faculdade mirandopolis sp 2,9637 4 2015 faculdade martha falcão faculdade manaus am 3,3161 4 2015 faculdade octógono faculdade santo andre sp 3,2253 4 2015 faculdade sumaré faculdade sao paulo sp 3,8895 4 2015 faculdade sumaré faculdade sao paulo sp 3,2822 4 2015 faculdade sumaré faculdade sao paulo sp 3,5695 4 2015 faculdade sumaré faculdade sao paulo sp 3,2070 4 2015 faculdade de pimenta bueno faculdade pimenta bueno ro 3,3930 4 2015 faculdade do centro leste faculdade serra es 3,0358 4 2015 faculdade dois de julho faculdade salvador ba 3,8677 4 2015 faculdade são lucas faculdade porto velho ro 3,0747 4 2015 centro universitário curitiba centro universitário curitiba pr 3,0406 4 2015 centro universitário do norte centro universitário manaus am 2,9865 4 2015 faculdade de administração de empresas faculdade campinas sp 3,5017 4 2015 instituto aphonsiano de ensino superior faculdade trindade go 3,2297 4 2015 centro universitário do cerrado-patrocínio centro universitário patrocinio mg 2,9737 4 2015 faculdade cesusc faculdade florianopolis sc 3,5459 4 2015 faculdade ibmec faculdade belo horizonte mg 3,4711 4 2015 faculdade estácio de sá de vitória faculdade vitoria es 3,2734 4 2015 faculdade de jaguariúna faculdade jaguariuna sp 3,8896 4 2015 faculdade católica salesiana do espírito santo faculdade vitoria es 3,6939 4 2015 faculdade projeção de ceilândia faculdade brasilia df 3,2409 4 2015 faculdade projeção faculdade brasilia df 3,2880 4 2015 instituto de ensino superior de rondônia faculdade ariquemes ro 3,4572 4 2015 faculdades integradas do vale do ribeira faculdade registro sp 3,8306 4 2015 faculdade sete de setembro faculdade fortaleza ce 3,0885 4 2015 universidade fumec universidade belo horizonte mg 3,0624 4 2015 centro universitário do espírito santo centro universitário colatina es 3,4378 4 2015 centro universitário da faculdade de saúde, ciências humanas e tecnológicas do piauí centro universitário teresina pi 3,4097 4 2015 faculdade de ciências sociais aplicadas faculdade itamaraju ba 2,9659 4 2015 instituto de ensino superior presidente tancredo de almeida neves faculdade sao joao del rei mg 3,1499 4 2015 instituto blumenauense de ensino superior faculdade blumenau sc 3,0933 4 2015 faculdade marechal rondon faculdade sao manuel sp 2,9811 4 2015 faculdade de ciências humanas e sociais faculdade paripiranga ba 3,7289 4 2015 faculdade social da bahia faculdade salvador ba 3,8772 4 2015 faculdade anísio teixeira de feira de santana faculdade feira de santana ba 3,6342 4 2015 faculdade estácio de sá de ourinhos faculdade ourinhos sp 3,5699 4 2015 centro universitário estácio de brasília – estácio brasília centro universitário brasilia df 3,2422 4 2015 faculdade araguaia faculdade goiania go 3,0660 4 2015 faculdade novos horizontes faculdade belo horizonte mg 3,0440 4 2015 faculdade novos horizontes faculdade belo horizonte mg 2,9763 4 2015 faculdade asa de brumadinho faculdade brumadinho mg 3,1508 4 2015 faculdade promove de sete lagoas faculdade sete lagoas mg 3,1443 4 2015 instituto de ensino superior de rio verde faculdade rio verde go 3,1172 4 2015 faculdade integrada de pernambuco faculdade recife pe 2,9514 4 2015 faculdade de porto velho faculdade porto velho ro 3,1101 4 2015 escola superior de administração e gestão strong faculdade santo andre sp 3,2348 4 2015 faculdade de ciências aplicadas doutor leão sampaio faculdade juazeiro do norte ce 3,1472 4 2015 faculdade nordeste faculdade fortaleza ce 3,0208 4 2015 faculdade de itapiranga faculdade itapiranga sc 2,9806 4 2015 faculdade anhanguera de tecnologia de junduaí faculdade jundiai sp 3,0979 4 2015 centro universitário fundação de ensino octávio bastos – feob centro universitário sao joao da boa vista sp 2,9979 4 2015 faculdade da região serrana faculdade santa maria de jetiba es 3,3082 4 2015 faculdade mercúrio faculdade rio de janeiro rj 3,3464 4 2015 centro universitário da fundação educacional inaciana pe sabóia de medeiros centro universitário sao bernardo do campo sp 3,3917 4 2015 centro universitário da fundação educacional inaciana pe sabóia de medeiros centro universitário sao paulo sp 3,0170 4 2015 unidade de ensino superior dom bosco faculdade sao luis ma 3,0146 4 2015 faculdade eniac faculdade guarulhos sp 3,0269 4 2015 faculdade regional da bahia faculdade feira de santana ba 3,6502 4 2015 centro universitário christus centro universitário fortaleza ce 3,8667 4 2015 faculdade anchieta de ensino superior do paraná faculdade curitiba pr 2,9607 4 2015 faculdades integradas do vale do iguaçu faculdade uniao da vitoria pr 3,1936 4 2015 instituto de ensino superior franciscano faculdade paco do lumiar ma 3,0181 4 2015 faculdade la salle faculdade lucas do rio verde mt 3,0130 4 2015 faculdade de ciências jurídicas e sociais aplicadas do araguaia faculdade barra do garcas mt 3,4604 4 2015 faculdade de ciências gerenciais de manhuaçu faculdade manhuacu mg 3,1963 4 2015 faculdade avantis faculdade balneario camboriu sc 3,4149 4 2015 faculdade estácio do pará – estácio fap faculdade belem pa 3,1529 4 2015 faculdade vale do salgado faculdade ico ce 3,4561 4 2015 faculdade regional da bahia faculdade salvador ba 3,2078 4 2015 faculdade anglo-americano faculdade foz do iguacu pr 3,4910 4 2015 faculdade metropolitana de manaus faculdade manaus am 2,9798 4 2015 faculdade de tupi paulista faculdade tupi paulista sp 3,2065 4 2015 faculdade fae são josé dos pinhais faculdade sao jose do pinhais pr 3,0447 4 2015 faculdade integrada metropolitana de campinas faculdade campinas sp 2,9589 4 2015 faculdade da amazônia ocidental faculdade rio branco ac 3,0754 4 2015 faculdade estácio do amapá – estácio amapá faculdade macapa ap 2,9463 4 2015 faculdade meridional faculdade passo fundo rs 3,3077 4 2015 faculdade fucape faculdade vitoria es 3,7945 4 2015 faculdade de ensino superior de floriano faculdade floriano pi 3,5222 4 2015 faculdade integrada brasil amazonia – fibra faculdade belem pa 3,1212 4 2015 faculdade maria milza faculdade cruz das almas ba 3,2497 4 2015 faculdade ateneu faculdade fortaleza ce 3,5105 4 2015 faculdade estácio de sá de goiás faculdade goiania go 3,3436 4 2015 faculdade arthur thomas faculdade londrina pr 3,0999 4 2015 faculdade são geraldo faculdade cariacica es 3,4366 4 2015 faculdade de ensino superior da cidade de feira de santana faculdade feira de santana ba 3,2673 4 2015 faculdade redentor faculdade itaperuna rj 3,4339 4 2015 faculdade atenas faculdade paracatu mg 3,6021 4 2015 faculdade de ensino superior do centro do paraná faculdade pitanga pr 3,5081 4 2015 faculdade de ciências contábeis e de administração do vale do juruena faculdade juina mt 3,6589 4 2015 faculdade senac minas faculdade contagem mg 3,0376 4 2015 faculdade são paulo faculdade rolim de moura ro 3,1983 4 2015 faculdade empresarial de chapecó faculdade chapeco sc 3,4188 4 2015 faculdade unida de campinas faculdade goiania go 3,3157 4 2015 faculdade são sebastião faculdade sao sebastiao sp 2,9794 4 2015 faculdade de ensino superior da amazônia reunida faculdade redencao pa 3,2212 4 2015 faculdade do pantanal matogrossense faculdade caceres mt 2,9962 4 2015 faculdade projeção do guará faculdade brasilia df 3,7096 4 2015 universidade do estado do amazonas universidade manaus am 3,1421 4 2015 instituto federal de educação, ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais instituto federal de educação, ciência e tecnologia barbacena mg 3,2999 4 2015 instituto federal de educação, ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais instituto federal de educação, ciência e tecnologia muriae mg 2,9662 4 2015 faculdade santo antonio faculdade alagoinhas ba 3,2028 4 2015 faculdade de tecnologia tecbrasil faculdade caxias do sul rs 3,7182 4 2015 universidade estadual do rio grande do sul universidade porto alegre rs 3,1155 4 2015 centro universitário do sul de minas centro universitário varginha mg 3,1613 4 2015 centro universitário do sul de minas centro universitário varginha mg 3,4356 4 2015 centro universitário de patos de minas centro universitário patos de minas mg 3,1516 4 2015 faculdade inedi faculdade cachoeirinha rs 3,7713 4 2015 faculdade novo hamburgo faculdade novo hamburgo rs 3,3546 4 2015 escola superior associada de goiânia faculdade goiania go 3,8686 4 2015 faculdades integradas iesgo faculdade formosa go 3,0003 4 2015 centro universitário da fundação educacional de barretos centro universitário barretos sp 3,2237 4 2015 escola superior nacional de seguros faculdade rio de janeiro rj 3,7781 4 2015 faculdade sociesc faculdade florianopolis sc 3,1329 4 2015 faculdade madre tereza faculdade santana ap 3,2371 4 2015 faculdade estácio de santo andré faculdade santo andre sp 2,9471 4 2015 faculdade juiz de fora faculdade juiz de fora mg 3,0900 4 2015 centro universitário facvest centro universitário lages sc 3,1631 4 2015 faculdade luciano feijão faculdade sobral ce 3,1295 4 2015 faculdade mauá de brasília faculdade brasilia df 3,4433 4 2015 centro universitário da fundação educacional guaxupé centro universitário guaxupe mg 3,0253 4 2015 faculdade brasil central faculdade aguas lindas de goias go 3,0750 4 2015 faculdade decision de negócios faculdade porto alegre rs 3,6434 4 2015 faculdade arnaldo horácio ferreira faculdade luis eduardo magalhaes ba 3,4136 4 2015 instituto de educação superior raimundo sá faculdade picos pi 3,1292 4 2015 faculdades integradas de cataguases faculdade cataguases mg 3,2886 4 2015 centro universitário de caratinga centro universitário caratinga mg 2,9699 4 2015 universidade de rio verde universidade rio verde go 3,3969 4 2015 fundação universidade federal do vale do são francisco universidade petrolina pe 2,9653 4 2015 centro universitário senac centro universitário sao paulo sp 3,0284 4 2015 faculdade de ensino superior do interior paulista faculdade marilia sp 3,6108 4 2015 faculdade politec faculdade santa barbara d´oeste sp 3,1301 4 2015 faculdade de tecnologia de curitiba faculdade curitiba pr 3,4697 4 2015 faculdade de ceres faculdade ceres go 3,3178 4 2015 faculdades integradas pitágoras faculdade montes claros mg 3,2642 4 2015 faculdade rio claro faculdade ijui rs 3,3738 4 2015 faculdade metropolitana da amazônia faculdade belem pa 3,2718 4 2015 centro universitário católico salesiano auxilium centro universitário aracatuba sp 3,0102 4 2015 estácio fatern – faculdade estácio do rio grande do norte faculdade natal rn 2,9704 4 2015 faculdade do norte goiano faculdade porangatu go 3,0519 4 2015 faculdade nova roma faculdade recife pe 3,6655 4 2015 faculdades integradas vianna júnior faculdade juiz de fora mg 3,6689 4 2015 faculdade una de contagem faculdade contagem mg 3,5915 4 2015 faculdade de ciências humanas, econômicas e da saúde de araguaína faculdade araguaina to 3,1298 4 2015 faculdade anglo faculdade piracicaba sp 3,0822 4 2015 faculdade integrada das cataratas faculdade foz do iguacu pr 3,4250 4 2015 escola superior de administração e gestão strong da baixada santista faculdade santos sp 3,8777 4 2015 centro universitário de sete lagoas centro universitário sete lagoas mg 3,1403 4 2015 faculdades integradas padre albino faculdade catanduva sp 3,0817 4 2015 faculdades atibaia faculdade atibaia sp 3,1526 4 2015 faculdades unificadas de iúna faculdade iuna es 3,0416 4 2015 fundação universidade federal do pampa – unipampa universidade santana do livramento rs 3,2661 4 2015 faculdade impacta de tecnologia faculdade sao paulo sp 3,2248 4 2015 faculdades integradas da união educacional do planalto central – faciplac faculdade brasilia df 3,1859 4 2015 faculdade norte capixaba de sao mateus faculdade sao mateus es 3,7034 4 2015 faculdade centro oeste faculdade laranjeiras do sul pr 3,0367 4 2015 escola superior nacional de seguros de são paulo faculdade sao paulo sp 3,4170 4 2015 faculdade ideal paulista faculdade tatui sp 3,3397 4 2015 faculdade brasileira de estudos avançados faculdade sao luis ma 3,1001 4 2015 faculdade una de betim faculdade betim mg 3,6393 4 2015 faculdade presidente antônio carlos de ponte nova faculdade ponte nova mg 3,3636 4 2015 faculdade presidente antônio carlos de teófilo otoni faculdade teofilo otoni mg 3,2783 4 2015 faculdades integradas de sergipe faculdade tobias barreto se 3,3268 4 2015 instituto federal de educação, ciência e tecnologia do paraná instituto federal de educação, ciência e tecnologia palmas pr 3,0577 4 2015 universidade federal da fronteira sul universidade chapeco sc 3,6083 4 2015 universidade federal da fronteira sul universidade cerro largo rs 3,4056 4 2015 faculdade doctum de guarapari faculdade guarapari es 3,1542 4

Os piores cursos (CPC faixa < 3)