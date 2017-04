Os cargos mais cobiçados por quem quer ganhar mais de 5 mil reais

São Paulo – Com mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, a procura por novas oportunidades de trabalho tem sido a rotina de muita gente disponível no mercado.

Entre as carreiras com salários acima de 5 mil reais, aquelas ligadas à área de execução de projetos são as mais pesquisadas pelos usuários do Vagas.com, segundo levantamento exclusivo feito a pedido de EXAME.com.

A pesquisa revela, além de cargos mais buscados, quais são as palavras – chave que recrutadores mais usam na hora de buscar os currículos desses profissionais na base de dados da Vagas.com. A empresa mantém um mapa de carreiras, com informações sobre formações acadêmicas mais frequentes, trajetória de carreira, divisão por gênero e médias salariais de milhares de profissões.

A seguir, navegue pelas fotos, confira os cargos com salários acima de 5 mil reais que são mais cobiçados e veja as palavras chave que os recrutadores mais usam para procurar profissionais para essas vagas: