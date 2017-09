Os artistas que os brasileiros mais gostam de ouvir no trabalho

São Paulo — Adora ouvir música enquanto trabalha? Se você for como a maioria, a resposta é sim. Nada menos que 83% dos brasileiros costumam passar pelo menos parte do expediente com fones de ouvido, revela uma nova pesquisa do LinkedIn com o Spotify.

Os artistas britânicos são os favoritos dos brasileiros: a banda londrina Coldplay ocupa o primeiro lugar no ranking, com 41% da preferência nacional. Na segunda posição, com 31%, aparece o cantor inglês Ed Sheeran, empatado com os brasileiros Jorge & Matheus. A lista também inclui os norte-americanos do Maroon 5 (30%) e a banda brasileira Charlie Brown Jr (21%).

Embora muito populares no Spotify, Anitta e Wesley Safadão são considerados os artistas menos apropriados para se ouvir durante o expediente, com 39% e 37% respectivamente. Em seguida, aparecem Maiara & Maraísa (17%), Marília Mendonça (16%) e Simone & Simaria (16%).

Quando o assunto é gênero musical, 48% consideram o pop como o tipo de música que mais combina com o clima de trabalho. Em seguida, aparecem MPB (33%), clássica (30%), rock (24%) e sertanejo (22%).

As preferências musicais no trabalho varia conforme a região do país, conforme o infográfico a seguir:

O estudo também revela que os fones de ouvido não são exclusividade de profissionais de comunicação, design ou outras áreas consideradas mais “descoladas”. Nada menos que 98% dos profissionais de TI, 90% da área financeira e 79% dos engenheiros também gostam de um som para se concentrar em suas tarefas.

“Dificilmente imaginam um diretor financeiro escutando música enquanto desvenda o Excel”, afirma Pedro Alencar, CFO do LinkedIn para a América Latina. “Mas tenho muitas tarefas que exigem concentração do início ao fim, e a música me ajuda a manter o foco por mais tempo”.

A pesquisa mostra que a música é aliada da produtividade na visão de 90% dos entrevistados e fonte de motivação para 80%. Só 2% acreditam que os fones de ouvido não combinam com trabalho.

O hábito também tem forte conotação social para os brasileiros. Nada menos que 58% dos entrevistados dizem gostar de saber quais artistas seus colegas de trabalho estão ouvindo. A mesma porcentagem de pessoas afirmou que, na hora de escolher seu próprio repertório, procura escolher músicas que sejam aceitas pela maioria.

Quer sugestões de escuta? Vale conferir a playlist “Música no trabalho”, criada pelo LinkedIn e pelo Spotify a partir dos hábitos musicais de milhares de profissionais brasileiros.