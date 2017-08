Os 20 atores mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes

1/20 (Clemens Bilan/Getty Images)

Mark Wahlberg ganhou 68 milhões de dólares no último ano, sobretudo por causa de blockbusters como "Pai em dose dupla 2" e "Transformers: O último cavaleiro". Além do faturamento com filmes, o ator também ganha dinheiro com o programa "Wahlburgers", reality show do canal A&E sobre os restaurantes de fast-food de sua família.