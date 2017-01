Os 10 melhores cursos de MBA do mundo em 2017, segundo o FT

São Paulo – Por ano, 11 mil executivos passam pelos cursos de educação executiva da melhor escola de MBA do mundo, o Insead, segundo o mais recente ranking do jornal Financial Times.

A lista, divulgada hoje, dos 100 melhores cursos de MBA. Com campi na França, Singapura e Abu Dhabi, o Insead apresenta índice de empregabilidade de 82% após três meses de formatura, segundo informações fornecidas pela escola a respeito de 97% da turma de ex-alunos.

O aumento salarial após a conclusão do curso de MBA do Insead chega à marca de 95%, também segundo a trajetória medida de seus ex-alunos. Confira essas e outras informações sobre Insead e as outras 9 escolas mais bem avaliadas da lista: