Os 10 cursos online mais populares entre executivos brasileiros

São Paulo — Cursos online são uma fonte de qualificação cada vez mais popular entre profissionais de todas as áreas, sobretudo pela sua praticidade. Basta ter acesso à internet para ver aulas preparadas por algumas das melhores universidades do mundo, no horário mais conveniente para você. Via de regra, só é preciso pagar pelo certificado; as aulas, em si, são totalmente gratuitas.

Fundada por dois professores da Universidade de Stanford, a plataforma de educação a distância Coursera é uma das mais conhecidas pelos brasileiros. A pedido de EXAME.com, o portal listou os 10 cursos de negócios mais assistidos por usuários do Brasil nos últimos 6 meses.

As aulas mais populares cobrem assuntos tão distintos quanto marketing, finanças e gamification e são oferecidas por instituições brasileiras, como Insper e Unicamp, e norte-americanas, tais como Yale e Universidade da Califórnia.

Veja a seguir a lista com a programação das aulas preferidas pelos executivos brasileiros, bem como sua duração, idioma e link de acesso:

1º) “Introdução ao marketing analítico”

O curso é voltado a profissionais e estudantes que desejam se debruçar sobre os princípios básicos do marketing analítico. A ênfase está na aplicação prática dos conceitos abordados. O aluno aprenderá a empregar métricas, desenvolver métodos de levantamento de dados primários e secundários, aventar hipóteses testáveis, segmentar o mercado com base no comportamento do consumidor e apoiar com dados a sua tomada de decisão.

Instituição: Insper

Duração total: 15 horas

Idioma: Áudio em português

Link para as aulas

2º) “Negociações de sucesso: estratégias e habilidades essenciais”

Buscar acordos está no dia a dia de qualquer executivo, e os mais hábeis em negociações costumam avançar na carreira mais rapidamente. Este curso serve como uma introdução ao assunto. São abordadas técnicas de convencimento, armadilhas psicológicas a serem evitadas e os principais elementos numa análise de negociação, tais como preço de reserva fixado, meta de expansão, alternativas para o negócio e zona de acordo potencial.

Instituição: University of Michigan

Duração total: 8,5 horas

Idioma: Áudio em inglês, legendas em português

Link para as aulas

3º) “Project management: The basics for success”

Neste pacote de aulas, você terá contato com conceitos básicos de gerenciamento de projetos e liderança de equipes. Definição do escopo, planejamento, cronograma e análise dos stakeholders estão entre os tópicos abordados pelo professor. Também há um módulo destinado especialmente à gestão da equipe, com foco em como lidar com pessoas difíceis.

Instituição: University of California, Irvine

Duração total: 4-8 horas

Idioma: Áudio em inglês, legendas em português

Link para as aulas

4º) “English for career development”

Financiado pelo governo norte-americano, este curso é destinado a profissionais que não têm o inglês como língua nativa e desejam construir uma carreira global. As aulas tratam de temas como o processo de recrutamento nos Estados Unidos. Há lições sobre vocabulário em inglês para fazer o seu currículo, escrever cartas para potenciais empregadores, fazer networking e participar de entrevistas de emprego.

Instituição: University of Pennsylvania

Duração total: não informada

Idioma: Áudio em inglês, legendas em inglês

Link para as aulas

5º) “Design thinking for innovation”

Para sobreviver no competitivo cenário global, qualquer empresa precisa de profissionais capazes de conceber soluções originais para ganhar eficiência. Uma das ferramentas mais usadas para isso é o “design thinking”, tema deste curso. As aulas dão um panorama geral sobre o tema e exploram um modelo de 4 perguntas fundamentais para resolver qualquer problema. Também há casos reais de diferentes organizações que usaram o “design thinking” para construir projetos inovadores.

Instituição: University of Virginia

Duração total: 5-10 horas

Idioma: Áudio em inglês, legendas em inglês

Link para as aulas

6º) “Marketing in a digital world”

Aqui, a proposta é mostrar como as ferramentas digitais, do smartphone à impressão 3D, estão modificando a atuação de um profissional de marketing. A grande transformação está na concentração do poder, que se deslocou das empresas para os consumidores. O curso já atraiu mais de 100 mil alunos no Coursera e faz parte do MBA digital oferecido pela Universidade de Illinois.

Instituição: University of Illinois at Urbana-Champaign

Duração total: 24-32 horas

Idioma: Áudio em inglês, legendas em português

Link para as aulas

7º) “O empreendedorismo e as competências do empreendedor”

Ter um perfil empreendedor não é necessário apenas para quem deseja abrir seu próprio negócio; mesmo funcionários contratados por empresas precisam ter “olhar de dono” sobre seu próprio departamento. Este curso apresenta as habilidades necessárias para identificar oportunidades, estabelecer parcerias, mobilizar sua rede de contatos em torno de um objetivo e construir empreendimentos sustentáveis a longo prazo.

Instituição: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Duração total: 10-12 horas

Idioma: Áudio em português

Link para as aulas

8º) “Speak English professionally: In person, online & on the phone”

Você gosta de dizer que seu inglês é avançado mas, lá no fundo, sabe que ainda está no nível intermediário? Esse é o caso de muitos executivos brasileiros, até daqueles que ocupam altos níveis hierárquicos. O objetivo deste curso é ajudar os alunos a melhorar sua pronúncia e fluência, aprender vocabulário útil para situações profissionais e conhecer algumas frases e expressões típicas do mundo dos negócios em inglês.

Instituição: Georgia Institute of Technology

Duração total: não informada

Idioma: Áudio em inglês

Link para as aulas

9º) “Financial markets”

O professor apresenta princípios básicos de finanças e gestão de riscos, o papel da psicologia para o mercado, o funcionamento das políticas monetárias e os principais conceitos do mundo das ações. O curso termina com um módulo dedicado à atuação não-voltada ao lucro e à busca por propósito em meio ao capitalismo financeiro.

Instituição: Yale University

Duração total: 48-96 horas

Idioma: Áudio em inglês

Link para as aulas

10º) “Gamification”

É cada vez mais difundida a aplicação do design e da estrutura dos jogos aos problemas reais do mundo corporativo. Explicar os mecanismos da chamada “gamification” é a proposta deste curso. O aluno aprende a desconstruir a estrutura típica de um jogo e aplicar sua lógica às demandas do mundo dos negócios.

Instituição: University of Pennsylvania

Duração total: 24-48 horas

Idioma: Áudio em inglês, legendas em português

Link para as aulas