Os 10 cursos online da Udacity mais populares entre brasileiros

São Paulo — Criada em 2011 por empreendedores do Vale do Silício e batizada a partir das palavras “audacity” (“audácia” em inglês) e “you” (você”), a plataforma Udacity oferece cursos online para profissionais que atuam no mercado de tecnologia da informação (TI).

Pagos ou gratuitos, os “nanodegrees” — em tradução livre, “micrograduações” — são desenvolvidos pela plataforma norte-americana em parceria com grandes empresas, como Google e Apple.

No Brasil, a Udacity já conta com mais de 7,7 mil alunos. Os cursos mais populares no país incluem assuntos tão diversos quanto marketing digital, deep learning e desenvolvimento de aplicativos para Android.

Confira a seguir os 10 programas preferidos pelos brasileiros na plataforma. Todos os vídeos de apresentação estão em inglês, mas é possível habilitar legendas no primeiro ícone da barra inferior, à direita.

1) Marketing digital

Desenvolvido em parceria com Google, Facebook, Hootsuite, HubSpot, Mailchimp e Moz, este curso ensina marketing digital com foco em performance. O aluno planeja e executa ações para diferentes plataformas online, com base em conceitos sobre marketing de conteúdo, mídias sociais, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), e-mail marketing, campanhas de display, entre outros temas. Além disso, coloca anúncios reais no ar em ferramentas como Google Adwords e Facebook Ads para entender o impacto prático de cada ação de marketing no ambiente digital.

Preço: 2.290 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso:

2) Fundamentos de data science I

O objetivo das aulas é ajudar o aluno a dar seus primeiros passos no universo de ciência de dados e machine learning. O estudante também aprende a fazer análises rápidas e precisas com Python — linguagem de programação muito usada por empresas como Google, Spotify e Netflix — para gerar novos negócios.

Preço: 399 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso:

3) Fundamentos de deep learning

Centrada na ideia de que a máquina é capaz de recriar o processo de funcionamento do cérebro humano, “deep learning” é a tecnologia mais quente do momento no Vale do Silício. Ela está por trás da visualização de dados, reconhecimento de objetos, “bots” inteligentes, rastreamento de imagens de drones, previsões do mercado de ações, entre muitas outras aplicações, todas abordadas no curso.

Preço: 1.099 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso:

4) Engenheiro de machine learning

A assistente virtual Siri, as notícias do mural do Facebook e as recomendações da Amazon são alguns exemplos de ferramentas do cotidiano em que o aprendizado das máquinas, ou “machine learning”, está presente. O curso ensina a construir modelos preditivos que permitem que computadores tomem decisões baseados em dados. O conteúdo ainda inclui conceitos fundamentais de avaliação e validação de modelos, aprendizagem supervisionada e aprendizagem não-supervisionada.

Preço: 1.999 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso:

5) Introdução à programação

O curso é direcionado a profissionais que querem aprender HTML, CSS e Python de maneira estruturada. Ao final das aulas, você conhecerá as ferramentas essenciais para iniciar uma carreira em desenvolvimento web, ou ter um primeiro contato com tecnologias web, mobile e data science.

Preço: 999 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso:

6) Data science para negócios

O mundo está abarrotado de dados, e não à toa a carreira em ciência de dados é considerada uma das mais promissoras do século 21. As empresas querem conhecer melhor o seu cliente, prever tendências de comportamento, encontrar padrões de consumo e aumentar a conversão de mídias digitais a partir do big data, e buscam profissionais capazes de ajudá-las nessa missão. O curso da Udacity sobre o assunto ensina técnicas avançadas de coleta, tratamento e análise de dados para gerar insights e criar soluções de negócio inovadoras.

Preço: 1.999 reais

Não há vídeo de apresentação para este curso.

7) Desenvolvedor Android

Criado em parceria com o Google, este pacote de aulas ensina as habilidades e conhecimentos necessários para ser um desenvolvedor de apps para o sistema operacional Android e dominar as melhores práticas em desenvolvimento mobile de forma geral. Os projetos desenvolvidos ao longo do curso poderão ser publicados no Google Play.

Preço: 2.099 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso:

8) Desenvolvedor React

Um desenvolvedor com essa especialidade ainda é raro no mercado. Com enorme impacto para o cenário front-end, o React é uma poderosa biblioteca de JavaScript criada pelo Facebook para gerar interfaces interativas. Grandes empresas como Netflix, Airbnb e Walmart já usam essa tecnologia para criar experiências interativas e de alto desempenho.

Preço: 1.199 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso:

9) Desenvolvedor Web Front-End

O objetivo do curso é oferecer os conceitos e os princípios de funcionamento da web, além de conhecimentos práticos sobre três linguagens que fundamentam todos os websites: HTML, CSS e JavaScript. O aluno aprenderá a construir páginas responsivas e otimizadas para exibição tanto em celular quanto em desktop.

Preço: 399 reais por mês

Não há vídeo de apresentação para este curso.

10) Android Basics

Segundo o IDC (International Data Corporation), este sistema está presente em 85% dos smartphones em mais de 190 países, o que lhe confere o status de plataforma mobile mais popular do mundo. Feito em parceria com o Google, o curso da Udacity é direcionado para quem começando a carreira como desenvolvedor Android. O objetivo é ensinar a linguagem Java para começar a construir apps.

Preço: 1.499 reais

Veja abaixo o vídeo de apresentação do curso: