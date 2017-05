Os 10 bancos que pagam melhor no Brasil, segundo funcionários

São Paulo – Dentre as instituições financeiras com perfil na plataforma Love Mondays, o Credit Suisse é o banco mais bem avaliado no quesito remuneração e benefícios. O índice de satisfação com salário é de 4,87, sendo que a nota máxima é 5.

O ranking leva em conta apenas empresas de serviços financeiros que tenham recebido ao menos 20 avaliações. Ao todo o Love Mondays tem mais de 200 mil opiniões de 75 mil empresas em todo Brasil.

Todas as publicações, avaliações e informações de salário são feitas de forma espontânea e anônima pelos usuários do site.

Confira quais as empresas de serviços financeiros com as maiores avaliações e confira as remunerações médias para cinco cargos, em cada uma delas. Foram selecionadas as 5 funções com mais salários informados.