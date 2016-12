O salário dos sonhos dos estudantes de administração no Brasil

São Paulo — No Brasil, os estudantes de administração esperam ganhar, em média, 16.507 dólares anuais no seu primeiro emprego após a graduação, algo em torno de 4.480 reais por mês.

O número aparece numa nova pesquisa da consultoria Universum, que ouviu mais de 300 mil universitários da área de negócios em 57 países. O valor indicado pelos jovens é bruto, sem descontos nem comissões, e não necessariamente corresponde à remuneração praticada pelos empregadores.

As expectativas salariais variam conforme o gênero. No Brasil, homens preveem ganhos de 18.076 mil dólares anuais, ao passo que mulheres esperam receber 16.405 dólares por ano — 1.670 dólares a menos que eles.

A diferença aparece em todos os países pesquisados, à exceção do Marrocos. Globalmente, estudantes de administração do gênero feminino esperam ganhar em média 80% do total estimado por seus colegas do sexo oposto.

“Em muitos países ainda existe uma quantidade desproporcional de homens em posições de liderança, e os talentos do sexo masculino costumam acreditar fortemente que um dia vão preencher esse papel”, diz o relatório da Universum. “Essa grande expectativa pode explicar por que tantos homens superestimam seu valor de mercado”.

Segundo a consultoria, a persistente desigualdade de gênero no mundo do trabalho produz poucos modelos inspiradores para as jovens alunas nas empresas. A ausência ou desvalorização salarial de pessoas do sexo feminino em certas empresas faz com que elas tenham menos referências de quanto deveriam estar ganhando em suas primeiras aventuras profissionais.

Ranking de expectativas

Na comparação global, os futuros administradores mais “caros” são os suíços: eles esperam ganhar 79.435 dólares anuais, quase 5 vezes mais que os brasileiros, 8 vezes mais que os russos e 13 vezes mais que os vietnamitas.

Dinamarca, Estados Unidos, Noruega e Alemanha ocupam 2º, 3º, 4º e 5º lugares, respectivamente. O Brasil apareceu na 27ª posição do ranking.

Na opinião do diretor da Universum para a América Latina, André Siqueira, é difícil dizer se o profissional é brasileiro é caro ou barato, já que esse conceito é relativo e envolve variáveis como custo de vida no país e produtividade de cada indivíduo.

Na 27ª posição de uma lista de 57 países, o Brasil está no meio do caminho entre o caro e barato, “um pouco mais para caro do que para barato”, diz ele.

Segundo o estudo, a maioria dos jovens faz uma estimativa realista dos seus ganhos em um primeiro emprego, tendo por base a situação econômica de seus países e a competitividade do mercado local.

Veja abaixo o salário esperado por estudantes de administração pelo mundo, bem como as expectativas distintas de homens e mulheres. Os entrevistados foram ouvidos entre setembro de 2015 e setembro de 2016: