O que podemos aprender com organizações “disfuncionais”?

Por Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Antes de responder a essa pergunta, eu quero lançar uma outra questão: você sabe o que são as chamadas “organizações disfuncionais”? Para a escritora e historiadora americana, Alexa Clay, estas organizações são as de piratas, hackers e gângsteres. Pesquisadora da cultura underground e autora de livro sobre inovação na “economia dos desajustados”, Alexa afirma que há muito o que se aprender com eles.

Eu já mencionei que estamos vivendo um novo tempo, já estamos operando em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo (Mundo “VUCA” – sigla em inglês para volatile, uncertain, complex and ambiguous) e, cada vez mais, precisamos aprender a lidar e atuar nesse novo cenário.

Hoje, será realizada a terceira edição do Encontro Nacional dos Líderes do Amanhã (ENLA), promovido pela Cia de Talentos, que tem como objetivo oferecer novos aprendizados, trocas de experiências e formação de repertório para a cocriação do futuro.

Durante o evento, Alexa Clay vai contar para executivos de recursos humanos, trainees e jovens profissionais, como hackers, máfia e piratas se reinventam ao longo dos anos, trabalham em redes globais e sendo altamente eficazes. As perguntas que não param de pulsar são: o que podemos aprender com essas organizações? Como elas sobrevivem neste novo mundo VUCA? Essas são as respostas que o ENLA se propõe a descobrir.

Este ano, o evento contará com uma cobertura quase em tempo real pelas mídias sociais. Ao longo do dia, jovens de empresas presentes e de Empresas Juniores contarão tudo o que estão descobrindo sobre o tema, que é tão instigante.

Então, hoje, esse é um texto-convite para você aprender mais sobre o Mundo VUCA e como podemos aprender com as organizações disfuncionais a nos reinventar nesse universo tão incerto que tem se apresentado para nós. Para acompanhar a cobertura do evento, basta confirmar sua presença online por meio desse link. No Instagram da Cia de Talentos também será possível saber o que acontece no evento, por meio do Stories

A cobertura terá início a partir das 14h. Espero você lá!