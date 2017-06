O que Nizan Guanaes diz para convencer você a estagiar com ele

São Paulo – “Nessa sala aqui, em plena diretoria da DM9, onde fica o presidente da companhia, Paulo Queiroz, vão estar os meus estagiários”, diz Nizan Guanaes em vídeo no YouTube para promover o programa de estágio da DM9, que tem 30 vagas.

O publicitário que há quatro meses está de volta à agência que fundou em 1989 e tem uma certeza: certo de uma coisa: “ esta indústria precisa de talentos”!

Com a clara missão de resgatar a essência da DM9 garante que vai ficar bem perto dos jovens estagiários que serão selecionados, que segundo ele serão, seus “boys and girls“.

“Não é que eles vão ficar lá embaixo no estacionamento, atrás da porta. Eles vão ficar aqui, no andar da diretoria”, brada o publicitário, gesticulando no vídeo. A DM9 não informa o valor da bolsa-auxílio que será oferecida aos estagiários, mas a média dos salários informados por usuários da plataforma Love Mondays espontaneamente é de 1.155 reais.

Na plataforma, o maior salário postado é para diretor, com média de 24 mil reais. Em relação à satisfação dos funcionários, a agência aparece não muito bem: o índice – que vai de 0 a 5 – é de 2,64 e menos da metade dos usuários do Love Mondays (42%) recomendariam a empresa a um amigo.

As inscrições já estão abertas e, para participar, os alunos devem cursar entre o 5º e o 7º semestre da faculdade e residirem em São Paulo. Estar antenado, ter criatividade e engajamento são os predicados que podem fazer com que o candidato se destaque, segundo a equipe da agência.

Para se candidatar, é preciso preencher dados pessoais no site da DM9 e incluir portfólios até o dia 11 de junho. No dia 2 de julho começa a segunda etapa de seleção em que os pré-selecionados vão conversar com os diretores de criação da agência, com os responsáveis pelos recursos humanos da agência e como a creative recruiter da agência.