O que é essencial para ter sucesso, segundo a CEO do BNP Paribas

Com quase 30 anos no mercado financeiro e uma longa carreira no BNP Paribas, maior banco da França e um dos mais importantes do mundo, Sandrine Ferdane chegou ao Brasil em 1999.

Em 2014, deixou o cargo de diretora e chefe da área de corporate coverage para assumir como CEO no Brasil, onde o BNP Paribas opera como banco de investimentos, gestor de ativos, financeira e seguradora. Com isso, tornou-se uma das duas únicas mulheres a presidir um grande banco no país.

Toda essa experiência deu à Ferdane uma visão privilegiada das mudanças pelas quais passam o mercado financeiro e a indústria em geral. O jovem que se forma hoje lidará com um mercado de trabalho diferente. A seguir, ela compartilha com o Na Prática os principais conselhos que aos novos profissionais:

As inovações tecnológicas, como blockchain e inteligência artificial, que ela vê como verdadeiras transformações no mercado financeiro, que tem consequências inclusive em termos de cultura e comportamento.

“Ser jovem hoje é fantástico porque há uma profunda transformação”, fala. A introdução de novidades faz com que o ambiente atual seja muito mais convidativo para a troca de conhecimentos entre profissionais em início de carreira, mais afinados com novidades, e aqueles em posições seniores, por exemplo.

O conselho mais importante, no entanto, independe de tempo ou geração. No começo da carreira, afirma Ferdane, ter foco é fundamental. “Há muitas coisas para fazer na vida”, diz ela. “E, ao fazer coisas demais, você as faz mal. Focar, fazer bem e ir fundo nas coisas são parte da equação do sucesso.”