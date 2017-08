O que é disciplina, afinal? Sofia Esteves responde

Sofia Esteves, presidente do conselho do Grupo Cia de Talentos

Semana passada, foi realizado o 43º Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH), em que discutimos temas de extrema importância para quem atua com gestão de pessoas. Entre diversas palestras, uma delas contou com a participação do Dr. Drauzio Varella, ele contou que, aos 49 anos, cruzou com um antigo colega dos tempos de escola, que não via há muito tempo.

Durante a conversa, o amigo disse a ele que aos 50 anos chegava a decadência do homem. Indignado com a trágica previsão, ele decidiu virar maratonista aos 50 anos para provar que ali não estaria a sua decadência. Hoje, aos 74 anos, ele acredita que só consegue fazer tudo o que faz por causa da disciplina que a corrida trouxe para sua vida.

A fala do Dr. Dráuzio traz uma palavra muito importante para quem quer ter sucesso no que faz, seja no trabalho ou na vida pessoal: disciplina. Muitas pessoas me dizem que não sabem como eu consigo fazer tantas coisas, me dedicar a tantos projetos e, ainda assim, ter vida pessoal, horas de sono e de lazer. Eu também só consigo fazer tudo o que eu faço porque sou muito disciplinada e mantenho o foco nas prioridades da minha vida.

Sei que muita gente torce o nariz para a palavra disciplina porque acredita que ela traga rigidez e inflexibilidade para a vida. Por experiência própria, digo que não é nada disso.

A disciplina é o que proporciona que eu tenha um equilíbrio entre todos os meus projetos, a minha família e aquilo que me dá prazer. Porém, ser disciplinado também requer que a gente tenha um alto grau de conhecimento sobre nós mesmos, porque é apenas quando temos conhecimento das nossas forças e fraquezas é que conseguimos fazer escolhas eficientes para nós.

Quando possuímos autoconhecimento, sabemos exatamente o que queremos, o que devemos fazer e o que não aceitamos, assim, a disciplina nos ajuda no autocontrole para gerir todas as emoções e necessidades, ou seja, conseguimos fazer escolhas sem ultrapassar nossos limites.

Por exemplo, o Dr. Drauzio sabia que não queria o declínio da sua saúde, então, para que estivesse bem por todos os anos que ainda teria pela frente, ele determinou algo para si e, a partir de então, passou a cumprir uma rotina que permitiria que ele atingisse o seu objetivo. É a disciplina que faz com ele levante da cama para treinar, mesmo naquele dia frio em que a preguiça insiste que continuemos debaixo das cobertas.

Se você não é uma pessoa disciplinada e acredita que não consegue adquirir essa habilidade, vou te dar uma boa notícia: embora a disciplina seja um traço da personalidade de cada um, ela pode ser desenvolvida, sim. Minha principal dica para que você tenha sucesso nessa empreitada é a de que você deve buscar autoconhecimento acima de tudo, para saber com clareza o que é importante, o que é fundamental e o que não quer na sua vida.

Feito isso, crie um plano de ação com metas de curto, médio e longo prazo que sejam factíveis de serem cumpridas por você e estabeleça ferramentas que possam ajudá-lo nessas metas. A partir daí, será mais fácil colocar foco e determinação nas suas ações diárias, porque elas serão pautadas por aquilo que já definiu para você.

Boa sorte nessa jornada!