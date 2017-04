O Canadá está oferecendo bolsas de intercâmbio para estudantes

Estudantes de graduação ou pós-graduação que desejam realizar um projeto de estudo e pesquisa no Canadá podem concorrer às bolsas do programa Futuros Líderes nas Américas (ELAP), que está com as inscrições abertas até o dia 25 de abril.

Promovido através de parcerias entre instituições canadenses e latino-americanas, o programa oferece aporte financeiro para estudantes latino-americanos que estejam matriculados em instituições de ensino superior em seus países de origem. São oferecidas cerca de 400 bolsas por ano, e o programa já beneficiou mais de 3,6 mil estudantes desde 2009.

Podem concorrer estudantes de graduação, mestrado e doutorado das mais diversas áreas, e que tenham um projeto de pesquisa relacionado a desenvolvimento ou governança. Os interessados devem verificar junto à sua universidade a existência de acordo de cooperação com instituições canadenses e solicitar uma indicação para a bolsa. Mediante aprovação da universidade de origem, as inscrições serão feitas pelas universidades canadenses através de preenchimento de ficha no site e envio de documentação. É necessário que o estudante seja proficiente em inglês ou francês.

As bolsas são de 7 200 dólares canadenses para estudantes de graduação e 9 700 para estudantes de mestrado ou PhD, sendo que o período do intercâmbio pode ser de quatro a seis meses. O valor inclui passagens aéreas, documentação, seguro saúde, material didático e gastos com moradia no país, e o estudante pode embarcar a partir de julho de 2017.

Confira o regulamento completo aqui.